HLV Flick: “Những gì Lamine Yamal đang thể hiện thật khó tin”

Barcelona ngược dòng đánh bại Galatasaray với tỷ số 4-1 tại Champions League. Một cái tên không điền tên mình lên bảng tỷ số tại sân Rams Park là Lamine Yamal, nhưng tài năng trẻ này lại một lần nữa thi đấu xuất sắc và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận (MVP).

Lamine Yamal tiếp tục bùng nổ dẫn dắt Barcelona đến chiến thắng. Ảnh: THX

Ngôi sao 19 tuổi Lamine Yamal đã kiến ​​tạo cho bàn thắng của Fermin Lopez bằng một đường chuyền đẳng cấp và góp công vào bàn thắng của Anthony Gordon nhờ một pha xử lý kỹ thuật điêu luyện. Anh cũng tham gia vào quá trình triển khai bóng dẫn đến 2 bàn thắng còn lại mà Joao Cancelo và Karim Adeyemi là người ghi bàn. Sau 10 lần ra sân cho CLB mùa giải này, Yamal đã ghi được 8 bàn thắng và có 9 pha kiến ​​tạo.

“Lamine đã có một hiệp 2 xuất sắc, với cách cậu ấy làm chủ trận đấu và những đường chuyền quyết định. Những gì cậu ấy đang thể hiện thật khó tin”, HLV Hansi Flick chia sẻ. “Thật tuyệt khi sở hữu một cầu thủ đẳng cấp như vậy. Cậu ấy đã thay đổi cục diện trận đấu cho chúng tôi và màn trình diễn đó thực sự ấn tượng. Khi chứng kiến ​​Lamine tập luyện mỗi ngày, hay nhìn thấy những tình huống mà cậu ấy tạo ra trên sân tập, bạn sẽ thấy nó cũng y hệt như những gì diễn ra trong trận đấu này vậy. Thật tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi có một cầu thủ như vậy trong đội”.

Đây là chiến thắng thứ 2 của Barcelona tại Champions League mùa này. Họ cũng đã thắng cả 8 trận tại La Liga tính đến thời điểm hiện tại. Blaugrana đã ghi tới 43 bàn thắng đầy ấn tượng. Phong độ ghi bàn bùng nổ của Barcelona càng trở nên ấn tượng hơn khi xét đến những hoài nghi trước mùa giải về việc các bàn thắng sẽ đến từ đâu, sau khi họ không thể chiêu mộ một tiền đạo chủ lực nào để thay thế cho sự ra đi của Robert Lewandowski và Ferran Torres.

Tuy nhiên, giờ đây các bàn thắng đã đến từ khắp mọi vị trí trên sân, với 7 cầu thủ - bao gồm cả hậu vệ biên Cancelo - đã ghi được nhiều hơn một bàn thắng trong mùa giải hiện tại.

Dù vậy, HLV Flick khẳng định mình không hề ngạc nhiên trước màn khởi đầu đầy ấn tượng của đội bóng: “Khi chứng kiến ​​chất lượng trong các buổi tập, yếu tố quan trọng nhất, tôi không hề thấy ngạc nhiên. Tôi hiểu rõ đội bóng của mình và tin tưởng tuyệt đối vào đội bóng cùng khả năng thi đấu của họ. Thật tuyệt vời khi chứng kiến ​​cách chúng tôi kiểm soát trận đấu”.

Chuỗi trận thắng của Barcelona hứa hẹn sẽ đối mặt với nhiều thử thách trong tuần tới. Họ làm khách trên sân của đội xếp thứ ba La Liga là Real Betis vào ngày 17-10, chạm trán Paris Saint-Germain tại Pháp trong khuôn khổ Champions League vào ngày 20-10, và sau đó tiếp đón Real Madrid trong trận “El Clásico” đầu tiên của mùa giải vào ngày 15-10.

LINH SƠN