Siêu máy tính dự đoán: Đại chiến Man City - PSG và ngày về thành Rome của Mourinho

Ngoài chuyên môn, các trận đấu giữa Manchester City và Paris Saint-Germain hay chuyến trở lại mái nhà xưa AS Roma của Jose Mourinho cùng Real Madrid mang nhiều điều thú vị trong loạt trận Champions League khuya 14-10 và rạng sáng 15-10 (giờ Việt Nam).

Đại chiến tại Etihad

Trận cầu tâm điểm diễn ra tại Etihad, nơi HLV Enzo Maresca cùng Man City tiếp đón nhà đương kim vô địch Champions League Paris Saint-Germain.

Đại diện nước Pháp đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng trước các đội bóng Anh khi trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại (thắng 7, hòa 2). Nếu không thua tại Etihad, PSG sẽ trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử giải đấu chạm mốc 10 trận liên tiếp không thua trước các đại diện Premier League, sau kỷ lục 11 trận của Real Madrid giai đoạn 2011–2017.

Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất đối với PSG chính là chân sút Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy hiện đã có 36 bàn thắng sau 40 lần ra sân tại Champions League. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng ở trận đấu này, Haaland sẽ chính thức vượt qua Sergio Aguero (36 bàn sau 64 trận) để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Manchester City tại đấu trường Cúp C1/Champions League. Lợi thế sân nhà giúp Man City được siêu máy tính Opta trao 43,4% cơ hội chiến thắng, nhỉnh hơn so với 33,0% cơ hội của PSG.

Mourinho tái ngộ Roma và cột mốc 100 của Kylian Mbappe

Một cuộc chạm trán rất được chờ đón khác diễn ra tại thủ đô Italy, nơi Real Madrid đến làm khách trên sân của AS Roma. Trận đấu đánh dấu màn trở lại của HLV José Mourinho - người từng dẫn dắt Roma trong 2,5 năm và mang về cho đội bóng này danh hiệu châu Âu duy nhất trong 30 năm qua là chức vô địch Conference League 2021-22. Đó cũng là danh hiệu gần nhất mà Mourinho có.

Lịch sử đang hoàn toàn ủng hộ Kền kền trắng khi Roma đã để thua trong cả 4 lần đụng độ gần nhất trước Real Madrid tại Champions League mà không ghi nổi một bàn thắng nào.

Bên cạnh đó, tiền đạo Kylian Mbappé nhiều khả năng sẽ cán mốc 100 lần ra sân tại Cúp C1. Với 71 bàn thắng đã ghi, Mbappé là chân sút hiệu quả thứ hai tại giải đấu kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2017, chỉ xếp sau Robert Lewandowski (76 bàn). Siêu máy tính Opta dự đoán Real Madrid có 47,7% khả năng giành chiến thắng ngay trên sân khách.

Lịch thi đấu đêm 14-10 và rạng sáng 15-10 (Giờ Việt Nam)

Sức mạnh vượt trội của Liverpool và pháo đài Villa Park

Các đại diện Premier League khác cũng nhận được sự đánh giá rất cao từ siêu máy tính Opta:

LASK - Liverpool: Sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Atletico Madrid ở lượt mở màn, Liverpool hành quân đến Áo với sự tự tin lớn. "The Kop" đã thắng 25 trong 29 trận gần nhất ở vòng bảng/giai đoạn phân hạng Champions League. Hơn nữa, chưa có đội bóng Áo nào đánh bại được một CLB Anh tại giải châu Âu kể từ năm 1991 (chuỗi 34 trận không thắng: hòa 6, thua 27). Siêu máy tính Opta dành cho thầy trò Andoni Iraola 70,7% tỷ lệ chiến thắng, trong khi cơ hội tạo bất ngờ của LASK chỉ là 11,8%.

Aston Villa - Fenerbahce: Đoàn quân của HLV Unai Emery tiếp đón đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ với hành trang là chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà tại các cúp châu Âu. Kể từ đầu mùa giải trước, Aston Villa là đội thắng nhiều trận nhất ở đấu trường châu lục (thắng 14, thua 2 sau 16 trận). Siêu máy tính dự đoán Aston Villa có 55,1% cơ hội giành trọn 3 điểm.

Feyenoord - Como: Sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước RB Leipzig ở ngày ra mắt Champions League, tập thể do HLV Cesc Fabregas dẫn dắt đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng Italy thứ ba thắng cả 2 trận đầu tiên tại Cúp C1. Siêu máy tính đánh giá Como có 48,2% khả năng giành chiến thắng trên sân của Feyenoord.

Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund: Đại diện Na Uy Bodo/Glimt nổi tiếng là đối thủ cực kỳ khó chịu trên sân nhà Aspmyra Stadion — nơi họ từng quật ngã Inter Milan, Man City và Sporting CP. Dù vậy, Borussia Dortmund với sự tỏa sáng của Serhou Guirassy (19 bàn sau 25 trận châu Âu) vẫn được Opta đánh giá nhỉnh hơn với 45,6% cơ hội thắng so với 30,5% của đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ lệ thắng của Opta

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