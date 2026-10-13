Man City: Mỗi trận đấu là một cuộc tra tấn cảm xúc

Chiến thắng Liverpool 3-0 ngay tại Anfield là một lời khẳng định đanh thép về sức mạnh chuyên môn của Man City, nhưng họ vẫn phải đối mặt với một tình cảnh chưa từng có trong lịch sử

HLV Maresca đang phải chèo lái Man City qua khủng khoảng. Ảnh THX

Khoảng thời gian nghẹt thở

Sau khi bị kết tội, Man City đã lập tức nộp đơn kháng cáo với tuyên bố sở hữu "bộ bằng chứng không thể bác bỏ" để minh oan. Theo quy trình, phiên điều trần phúc thẩm phải hoàn tất trước Giáng sinh và kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong vòng 30 ngày sau đó.

Nếu kháng án thất bại, Man City sẽ phải đối mặt với những hình phạt mang tính răn đe khủng khiếp nhất lịch sử bóng đá xứ sương mù: từ việc bị trừ số điểm kỷ lục, tước bỏ các danh hiệu đã giành được (gồm 6 chức vô địch Premier League trong 7 năm), cho đến nguy cơ bị trục xuất hoàn toàn khỏi giải đấu hàng đầu nước Anh.

Trạng thái lơ lửng chờ đợi bản án phúc thẩm đã tạo ra một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lên mọi trận đấu của Man City, điều mà các cây bút thể thao gọi là hiện tượng "bóng đá ma" (ghost football). Mỗi chiến thắng, mỗi điểm số mà thầy trò HLV Enzo Maresca giành được ở thời điểm hiện tại đều mang tính tạm thời. Không ai biết liệu 3 điểm giành được tại Anfield có còn nguyên giá trị khi mùa giải kết thúc, hay liệu chúng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn nếu CLB nhận án phạt nặng.

Song song với sự bất định về mặt pháp lý, Man City đang phải đối mặt với làn sóng căm ghét dữ dội chưa từng có từ cổ động viên đối phương. Chuyến làm khách tới Anfield chỉ là phát súng mở màn cho chuỗi ngày giông bão.

Chính trung vệ thủ quân Virgil van Dijk của Liverpool cũng đã đưa ra lời cảnh báo thẳng thắn rằng Anfield sẽ không phải là nơi duy nhất dành cho Man City sự đón tiếp thù hận này: "Tôi không nghĩ Anfield là nơi duy nhất các cầu thủ Man City sẽ phải nghe những tiếng la ó đó. Người hâm mộ có cảm xúc riêng của họ và các cầu thủ Man City sẽ phải học cách quen dần với điều này".

Man City đã chính thức trở thành "kẻ phản diện" mới trong mắt phần còn lại của Premier League.

Bóng tối đe dọa tất cả

Một trong những bi kịch lớn nhất của Man City là việc các cầu thủ và HLV trưởng - những người thuần túy làm công việc chuyên môn - lại trở thành "gương mặt đại diện" hứng chịu gạch đá cho những sai phạm mà họ không liên quan.

Những ngôi sao đắt giá như Erling Haaland, Doku hay Rayan Cherki vẫn ra sân, cống hiến những bàn thắng đẳng cấp và nỗ lực giữ vững tinh thần "đoàn kết vượt khó". Tuy nhiên, nếu bản án được giữ nguyên, danh tiếng cá nhân của các ngôi sao này đứng trước nguy cơ bị hoen ố khi gắn liền với một tập thể bị gán nhãn gian lận.

Không chỉ dừng lại ở dàn cầu thủ, tương lai của bộ sậu quản lý cấp cao cũng đang đặt trước dấu hỏi lớn. Giám đốc điều hành Ferran Soriano cùng Chủ tịch Khaldoon al-Mubarak đối mặt với nguy cơ bị cấm hoạt động bóng đá nếu các cáo buộc gian lận tài chính và gian dối chứng cứ được cơ quan quản lý giữ nguyên sau phúc thẩm.

Trong lịch sử bóng đá, một cuộc khủng hoảng phong độ hay sự ra đi của một HLV có thể dễ dàng giải quyết bằng những trận thắng và các danh hiệu. Nhưng với Man City hiện tại, "thắng trận là không đủ". Truyền thông Anh bình luận: Ngôn ngữ bóng đá thông thường hoàn toàn bất lực trước quy mô của cuộc khủng hoảng thể chế này.

Bước đường tiếp theo của Man City không còn nằm trong tầm kiểm soát của đôi chân Erling Haaland hay tài thao lược của Enzo Maresca trên sân cỏ. Và cũng không ai họ có thể còn chịu đựng điều này đến bao lâu.

HỒ VIỆT (Tổng hợp)