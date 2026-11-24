Thất bại thảm hại 0-4 trước Liverpool tại Anfield trong ngày ra mắt của HLV Pochettino đẩy Man United vào thế chân tường. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1973-1974, bóng ma xuống hạng đang hiện hữu một cách rõ ràng và đáng sợ nhất đối với đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh.

Đội hình hiện tại của Man United không đủ chất lượng. Ảnh THX

Bài học Tottenham

Để giải cứu mùa giải và bảo toàn vị thế tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, ban lãnh đạo Quỷ đỏ - đứng đầu là tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe, Tổng giám đốc Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox - đang đứng trước một canh bạc tài chính sinh tử: vung ra 150 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng hoặc chấp nhận rủi ro đối mặt với thảm họa rớt hạng.

Sau 11 vòng đấu tại Premier League, Manchester United chôn chân ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm. Đây là khởi đầu tệ hại nhất của Quỷ đỏ sau hơn nửa thế kỷ - thậm chí còn kém hơn cả mùa giải 1973-1974 (thời điểm họ giành 3 chiến thắng sau 11 trận trước khi chính thức rớt hạng). Ở mùa giải năm nay, Man United mới chỉ có đúng 1 trận thắng duy nhất trước tân binh Ipswich Town từ hồi tháng 8.

Thảm họa chưa dừng lại ở đó. Với 34 bàn thua trên mọi đấu trường sau trận thua tại Anfield, Man United chính thức trở thành đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu - thậm chí còn để thủng lưới nhiều hơn cả đội cuối bảng Crystal Palace.

Dù các cựu danh thủ như Roy Keane và Gary Neville tuyên bố rằng Quỷ đỏ "không thể xuống hạng", nhưng thực tế dữ liệu chỉ ra rằng Tottenham mùa trước có 18 điểm sau 11 vòng vẫn phải chật vật trụ hạng ở vòng cuối. Sự chủ quan vào lúc này chính là bản án tử cho Quỷ đỏ.

Phải vung tiền cho tháng Giêng

Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng hiện tại bắt nguồn trực tiếp từ chính sách tuyển dụng yếu kém trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Man United đã chi hơn 150 triệu bảng để đưa về bộ ba tiền vệ Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans nhưng lại hoàn toàn ngó lơ hàng phòng ngự già cỗi và tuyến đầu thiếu hụt.

Dù cựu HLV Michael Carrick từng âm thầm kiến nghị tăng cường lực lượng, bộ sậu Wilcox và Berrada — dưới sự thắt chặt ngân sách của Ratcliffe — đã từ chối bổ sung trung vệ và tiền đạo. Sự tin tưởng mù quáng vào việc Marcus Rashford trở lại sau các hợp đồng cho mượn tại Aston Villa và Barcelona, cùng tuyên bố của Omar Berrada rằng đội hình đã "tốt hơn về mặt bản chất", nhanh chóng biến thành trò cười. Khi Luke Shaw, Marcus Rashford và tân binh Benjamin Sesko dính chấn thương dài hạn, Man United lập tức lâm vào cảnh kiệt quệ nhân sự.

Về mặt tài chính, Man United đang gánh khoản nợ khổng lồ 1,1 tỷ bảng (bao gồm các khoản vay ngân hàng và phí chuyển nhượng chưa thanh toán) cùng mức lỗ trước thuế 43 triệu bảng. Tuy nhiên, Quy tắc cân đối tài chính (SCR) mới của Premier League vẫn mở ra cánh cửa sống cho Quỷ đỏ. Với doanh thu kỷ lục 677,6 triệu bảng đạt được ở mùa giải trước, Man United được phép chi tới 85% doanh thu cho các hoạt động bóng đá. Ngoài ra, câu lạc bộ vẫn còn 160 triệu bảng trong hạn mức tín dụng quay vòng ngân hàng sẵn sàng kích hoạt.

HLV Mauricio Pochettino cần sự bổ sung khẩn cấp về sức mạnh thể chất, kinh nghiệm và khả năng săn bàn ở cả 3 tuyến. Trong đó, hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United và tuyển Anh được xác định là mục tiêu ưu tiên số một để thay thế một Luke Shaw mẫn cảm với chấn thương.

Bài toán kinh tế: Chi 150 triệu bảng hay mất trắng gấp đôi?

Một số nhà phân tích lo ngại việc vung tiền trong tháng Giêng sẽ gia tăng áp lực lên quỹ nợ của CLB, nhưng cái giá của việc rớt hạng khủng hơn gấp nhiều lần.

Mùa trước, Man United bỏ túi 191,5 triệu bảng tiền thưởng và bản quyền truyền hình tại Premier League. Ngược lại, bản quyền truyền hình tại giải Hạng Nhất chỉ mang lại vỏn vẹn 5,7 triệu bảng/năm cho mỗi đội bóng. Ngay cả khi nhận được khoản tiền tài trợ rớt hạng khoảng 45 triệu bảng trong năm đầu tiên, Quỷ đỏ vẫn phải chịu khoản sụt giảm doanh thu trực tiếp lên tới hơn 150 triệu bảng/năm. Chưa kể sự sụp đổ của các hợp đồng tài trợ thương mại, nghĩa vụ trả lương cho các ngôi sao lớn và nguy cơ phải bán tháo cầu thủ với giá rẻ.

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