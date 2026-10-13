Siêu máy tính dự đoán Champions League: Atletico, Barca, Arsenal “cửa trên”

Theo siêu máy tính Opta, loạt trận diễn ra rạng sáng 14-10 (giờ Việt Nam) ghi nhận thế thượng phong của các ứng viên vô địch hàng đầu cũng như những thử thách chông gai đang chờ đón Man United hay Napoli.

Dự đoán chiến thắng của Opta

Màn so tài đáng chú ý nhất của loạt trận thứ 2 Champions League chính là cuộc chạm trán trên sân Wanda Metropolitano giữa Atletico Madrid và Man United. Quỷ đỏ thành Manchester đang đứng trước một thử thách vô cùng khắc nghiệt khi họ chưa từng đánh bại Atletico trong cả 4 lần đối đầu lịch sử tại đấu trường châu Âu (hòa 2, thua 2).

Dù HLV Diego Simeone chỉ giành được 2 chiến thắng trong 15 lần đụng độ các đại diện nước Anh gần nhất, siêu máy tính Opta vẫn đánh giá Atletico Madrid ở cửa trên với 48,5% cơ hội giành chiến thắng.

Trong khi đó, áp lực đè nặng lên vai thầy trò Michael Carrick sau khởi đầu trồi sụt tại giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục.

Ở nhóm các ứng cử viên hàng đầu, các đại diện Premier League, La Liga và Bundesliga đều được siêu máy tính đặt niềm tin rất lớn vào khả năng giành trọn 3 điểm.

Arsenal - Lille: Sau chiến thắng 1-0 trước Napoli ở lượt mở màn, Arsenal trở về sân nhà Emirates tiếp đón Lille. Đây là lần đầu tiên hai CLB đụng độ nhau tại cúp châu Âu. Với chuỗi 7 thất bại liên tiếp của Lille khi đối đầu các đội bóng Premier League, siêu máy tính Opta đưa ra tỷ lệ thắng áp đảo lên tới 72,1% cho Pháo thủ. Màn tái ngộ của cựu tiền đạo Olivier Giroud trong màu áo Lille cũng là điểm nhấn đáng chú ý.

Galatasaray - Barcelona: Hành quân đến chảo lửa Thổ Nhĩ Kỳ, Barcelona vẫn được dự đoán sẽ dễ dàng làm chủ cuộc chơi. Đội bóng của HLV Hansi Flick vừa đè bẹp Feyenoord 5-1 ở lượt trận đầu và đang sở hữu hiệu suất ghi bàn khủng khiếp: 80 bàn thắng sau 27 trận Champions League dưới thời Flick (trung bình 2,96 bàn/trận).

Siêu máy tính dự đoán Barcelona có 68,9% cơ hội chiến thắng, trong khi Galatasaray chỉ có vỏn vẹn 13,4% cơ hội tạo nên bất ngờ.

Viking - Bayern Munich: Chuyến làm khách đến Na Uy của Bayern Munich được siêu máy tính đánh giá là cặp đấu chênh lệch nhất loạt trận thứ Ba. Bayern đã ghi tới 30 bàn sau 9 lần chạm trán các đại diện Na Uy.

Hùm xám xứ Bavaria nhận tới 79,4% tỷ lệ thắng từ siêu máy tính Opta.

Cơ hội chuộc lỗi cho Inter Milan và RB Leipzig, thử thách cho Napoli

Bên cạnh các ông lớn, nhiều đội bóng tên tuổi khác cũng đang quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tay sau lượt trận mở màn không như ý.

Thất bại 1-2 trước Real Madrid bởi những sai lầm cá nhân bắt buộc Inter Milan phải bùng nổ khi tiếp đón Club Brugge tại San Siro. Lịch sử chống lại đại diện Bỉ khi họ thua 8/9 lần chạm trán các đội bóng Italy gần đây. Siêu máy tính trao cho Inter 70,2% khả năng giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, dù để thua nặng nề 1-4 trước Como ở lượt đầu và đã thua 8/9 trận Champions League gần nhất, RB Leipzig vẫn được đánh giá cao hơn PSV Eindhoven. Với việc chưa từng thắng trên đất Đức sau 10 lần làm khách của PSV, Leipzig sở hữu 51,0% tỷ lệ chiến thắng.

Cặp đấu tại Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính. Napoli đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng các đội bóng Tây Ban Nha tại C1/Champions League (hòa 2, thua 6).

Tàu ngầm vàng Villarreal được xếp cửa trên với 44,3% cơ hội thắng so với 31,2% của Napoli.

LONG KHANG