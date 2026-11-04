Mourinho: “Real chưa thắng danh hiệu nào, tất cả mới bắt đầu”

HLV Jose Mourinho vừa có những chia sẻ thẳng thắn về Real Madrid ngay trước thềm trận đấu với AEK Athens ở lượt trận thứ 4 UEFA Champions League mùa này.

Mourinho muốn thắng ở Athens (Ảnh: THX)

Khi được hỏi về sự so sánh giữa đội bóng hiện tại và Real Madrid trong nhiệm kỳ đầu tiên ông dẫn dắt, Jose Mourinho trả lời: “Tôi không thích đưa ra những phép so sánh, dù đó là giữa các cầu thủ, đội bóng hay những giai đoạn khác nhau. Chúng ta đang nói về những câu chuyện đã diễn ra từ nhiều năm trước.

Thành thật mà nói, tôi không thích điều đó. Đội bóng này có tiềm năng rất lớn, không thể phủ nhận. Đội bóng kia cũng vậy, và họ đã giành được nhiều danh hiệu. Đội bóng này chưa giành danh hiệu nào, chỉ mới bắt đầu. Chúng ta sẽ xem tương lai ra sao, nhưng tôi hài lòng với đội hình và các cầu thủ mà tôi hiện đang có”.

Nói về trận đấu sắp diễn ra trên đất Hy Lạp, Mourinho chia sẻ: “Chúng tôi phải nghiêm túc. Chúng tôi đang gần giành vé vào vòng play-off, nhưng còn rất xa mới giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội, và chúng tôi cần điểm.

Chúng tôi phải thi đấu nghiêm túc trước một đội bóng mạnh, đặc biệt trên sân của họ. Việc Real Madrid chỉ thắng 1 trong 8 trận ở Athens là điều đáng chú ý. Chúng tôi sẽ phải chơi hết sức nghiêm túc, duy trì phong độ vì chúng tôi cần điểm".

"Điều đó cần phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố. Họ là nhà vô địch. Chúng tôi đã đối đầu với rất nhiều nhà vô địch trong 8 trận đấu này. Hy Lạp luôn là một đối thủ khó nhằn. Real Madrid, ông vua của châu Âu, chỉ thắng 1 lần ở Hy Lạp trong 8 lần đến đây”.

Tôi đã từng chơi ở đây 2 lần, nhiều năm trước, và tôi biết việc thi đấu trong bầu không khí như vậy khó khăn như thế nào. Họ cũng có lịch thi đấu Champions League rất khắc nghiệt, và tôi chắc chắn họ nghĩ chơi trên sân nhà là cơ hội tốt nhất để giành điểm.

Bất kỳ đối thủ nào nhìn thấy chiếc áo trắng trước mặt đều trở nên vô cùng quyết tâm. Đây là trận đấu chúng tôi phải thể hiện phong độ tốt nhất, và nếu không, chúng tôi sẽ không thắng”, Mourinho đánh giá về độ khó khi đối đầu AEK Athens.

Trước câu hỏi liệu Mbappe, Diomande và Vinicius Junior có chơi cùng nhau trong trận đấu ở SVĐ Allwyn Arena hay không, Mourinho nhắc các phóng viên: “Bạn cũng quên mất Brahim, Endrick... Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng ở đó.

Có nhiều cầu thủ chưa bao giờ là vấn đề với tôi. Diomande có thể chơi ở cả 2 cánh, Brahim cũng vậy, Endrick ở cánh phải nhưng cũng có thể ở cánh trái... Trong số họ, Vinicius là cầu thủ phù hợp nhất để chơi ở cánh trái. Chúng ta đều biết điều đó”.

Mourinho từng vô địch Champions League với Porto và Inter Milan, trước viễn cảnh thắng danh hiệu hàng đầu châu Âu thứ 3 với Real (điều ông chưa làm được ở nhiệm kỳ đầu tiên), Mourinho tâm sự, “Đó sẽ là chức vô địch thứ ba của tôi với 3 CLB khác nhau. Đó sẽ là chiến thắng với CLB lớn nhất thế giới... Nhưng chúng ta đang nói về những tình huống giả định, và tôi thích những tình huống thực tế hơn.

Và thực tế là chúng tôi cần thêm điểm để vượt qua vòng bảng. Cho đến khi chúng tôi vượt qua vòng bảng, tôi thậm chí sẽ không nói về vòng 16 đội. Trận đấu ngày mai rất khó khăn, nhưng vì chúng tôi đã ở đây, chúng tôi phải thắng”.

Đ.Hg.