Bellingham choáng ngợp với bàn thắng của Diomande

Real Madrid giành chiến thắng thoải mái 3-0 trước Racing Santander tại La Liga, và pha lập công tuyệt đẹp của Yan Diomande mới là điểm nhấn, khiến cho Jude Bellingham kinh ngạc đến choáng ngợp.

Diomande, áo trắng, đã ghi một số bàn thắng đẹp mắt cho Real mùa này (Ảnh: THX)

Các học trò của HLV Jose Mourinho khởi đầu thuận lợi ngay từ tiếng còi khai cuộc dù phải thi đấu trên sân El Sardinero trước sự chứng kiến của 22.892 khán giả ủng hộ Racing Santander.

Kylian Mbappe mở tỷ số từ chấm phạt đền chỉ sau 11 phút. Bàn thắng sớm này tạo ra tiền đề cho một buổi chiều ghi bàn hiệu quả với Real, để rồi Bellingham nâng tỷ số lên 2-0 ngay phút thứ 21 của hiệp 1.

Sau pha bật tường tam giác cực nhanh với Mbappe và Arda Guller, Bellingham băng lên như một mũi tên, xuyên vào khoảng trống của hàng hậu vệ Racing Santander, rê bóng qua thủ môn Julen Agirrezabala và đệm bóng vào khung thành trống.

Đến phút thứ 38, tài năng trẻ Yan Diomande sớm ấn định tỷ số trận đấu từ tình huống đá phạt góc. Cú "úp mu" bắt vô lê của cầu thủ mới 19 tuổi trước vòng cấm khiến bóng bay rất căng và thủ môn Agirrezabala hoàn toàn bất lực.

Phát biểu sau trận đấu, Bellingham thừa nhận anh hoàn toàn bị choáng ngợp trước khả năng dứt điểm của người đồng đội từ Bờ Biển Ngà (đây là bàn thắng thứ 3 của Diomande tại La Liga mùa này).

“Thật không thể tin được”, Bellingham chia sẻ trên trang web chính thức của CLB, “Tôi không biết cậu ấy có thể sút như vậy, rất giỏi. Diomande là một cầu thủ đặc biệt, và chúng tôi rất vui khi có cậu ấy trong đội hình”.

Cựu ngôi sao của Borussia Dortmund cũng lưu ý Diomande đang tạo ra thói quen ghi những bàn thắng đẹp từ ngoài vòng cấm. Anh cũng nhắc đến một pha lập công ngoạn mục trước đó, và nói thêm: “Bàn thắng vào lưới Leipzig cũng rất tuyệt vời”.

Không chỉ dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho đồng đội của mình, bàn thắng của Bellingham cũng là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh, khi đó là lần thứ 50 anh sút thủng lưới đối phương trong màu áo Real Madrid.

“Đạt được 50 bàn thắng với Real Madrid là điều rất đặc biệt” Bellingham tiếp tục phát biểu khi giúp Real Madrid giành được trận thắng thứ 9 trong mùa tại La Liga, “Đó là giấc mơ của tôi và toàn đội”.

Kết quả này giúp Real duy trì vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2026-2027. Đội bóng của Mourinho hiện có 27 điểm sau 11 vòng đấu (với 9 trận thắng và 2 trận thua). Họ chỉ xếp sau Barcelona (thua 3 điểm) và Atletico Madrid (thua 2 điểm).

Los Blancos giờ sẽ tập trung vào trận đấu thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 4 League phase của UEFA Champions League vào giữa tuần này. Họ sẽ làm khách trên sân của AEK vào thứ Tư. Tiếp theo là trận đấu tại La Liga với Valencia vào cuối tuần.

Đ.Hg.