HLV Simeone bảo vệ tiền đạo Julian Alvarez

HLV Diego Simeone nhấn mạnh Atletico Madrid sẽ dành thời gian để Julian Alvarez tìm lại phong độ đỉnh cao, sau khi tiền đạo này bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trong trận thua 1-2 trước Barcelona tại sân Metropolitano vào rạng sáng ngày 9-11.

Julian Alvarez chật vật tìm lại phong độ đỉnh cao từng có ở mùa giải trước. Ảnh: THX

Trước khi trận đấu đỉnh cao nhất vòng 12 La Liga diễn ra, bầu không khí đã trở nên đầy kịch tính với nhiều câu chuyện bên lề, tâm điểm chú ý đổ dồn vào Julian Alvarez. Đây là lần đầu tiên 2 đội chạm trán kể từ khi tiền đạo của Atletico tìm cách chuyển sang khoác áo Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Và dù ngôi sao người Argentina vẫn ở lại sân Metropolitano, động thái này đã gây nên sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa cầu thủ và cổ động viên.

Trước đó, vào đầu mùa giải, Alvarez liên tục bị chính các cổ động viên Atletico la ó. Vì lý do đó, HLV Simeone đã thận trọng hơn trong việc sử dụng anh. Tuy nhiên, gần đây Alvarez đã được đá chính trong cả 5 trận gần nhất của Atletico trên mọi đấu trường, và ghi được 2 bàn thắng, nhưng mối quan hệ giữa anh và cổ động viên vẫn chưa thể nồng ấm trở lại.

Trước giờ bóng lăn, các cổ động viên chủ nhà đã giương một tấm tifo khổng lồ với dòng chữ “Mi dulce condena” (tạm dịch: “Bản án ngọt ngào của tôi”), kèm theo hình ảnh một cầu thủ Atletico (không rõ danh tính) đang ngồi sau song sắt. Thông điệp này dường như ám chỉ việc Alvarez buộc phải ở lại CLB dù trước đó anh từng bày tỏ việc chuyển nhượng sẽ là “giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người”.

Dù Alvarez kiến ​​tạo cho Giuliano Simeone ghi bàn mở tỷ số, nhưng bản thân anh lại không thể tận dụng được nhiều cơ hội của mình, khiến Atletico chung cuộc thua ngược 1-2 vì các bàn thắng của Fermin Lopez. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Atletico tại La Liga kể từ ngày 5-9. Trước nguy cơ chân sút 26 tuổi lại rơi vào vòng xoáy chỉ trích, HLV Simeone một lần nữa lên tiếng bảo vệ cầu thủ đồng hương.

“Julian đã có một trận đấu hay”, HLV Simeone chia sẻ trong buổi họp báo, “Ngoài những cơ hội tự tạo ra, cậu ấy còn tham gia vào nhiều đợt tấn công khác. Bên cạnh pha kiến ​​tạo cho Giuliano, cậu ấy còn có một đường tạt bóng tạo cơ hội cho Alex Baena.

Tất cả chúng tôi đều mong Julian ghi được bàn thắng, nhưng chúng tôi sẽ kiên nhẫn với cậu ấy vì cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi yêu quý Julian, và nếu muốn đạt được những mục tiêu đề ra, chúng tôi cần một Julian ở phong độ tốt nhất. Nếu không, chúng tôi sẽ chẳng thể đi đến đâu cả”.

Những pha bỏ lỡ của Alvarez trái ngược hoàn toàn với khả năng dứt điểm sắc bén của Fermin Lopez phía Barcelona. Tiền vệ này đã tận dụng rất tốt cả 2 cơ hội để ghi bàn, giúp đội bóng xứ Catalan bước vào đợt tập trung đội tuyển quốc gia với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga.

HLV Simeone nhấn mạnh thêm: “Đó là một màn trình diễn xuất sắc của cả đội. Tôi không thể trách cứ các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi đúng cách mình mong muốn, gây áp lực tốt và duy trì cường độ cao trong hiệp một. Chỉ là lần này, chúng tôi không còn giữ được sự sắc bén như trong những trận đấu khác. Barcelona làm rất tốt ở khía cạnh đó. Họ tạo ra ít cơ hội rõ rệt hơn, nhưng lại tận dụng cực kỳ hiệu quả những gì có được”.

LINH SƠN