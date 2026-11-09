David Silva tái xuất bóng đá chuyên nghiệp: Ghi bàn rồi lại giải nghệ

Huyền thoại Man City David Silva vừa có màn tái xuất đáng nhớ ở tuổi 40 khi ghi bàn trong trận đấu chính thức đầu tiên kể từ khi giải nghệ năm 2023.

David Silva (trái) đã cùng Man City tạo nên nhiều cột mốc lịch sử. Ảnh: THX

Huyền thoại Man City David Silva được xếp đá chính trong cuộc đối đầu giữa Supreme Sha Tin và Hong Kong Rangers tại Giải Ngoại hạng Hồng Kông vào cuối tuần qua. Dù đã ba năm không thi đấu chuyên nghiệp, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn cho thấy đẳng cấp và sự điềm tĩnh quen thuộc.

Phút 56, David Silva thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Supreme Sha Tin vượt lên dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, Hong Kong Rangers gỡ hòa 10 phút sau đó, khép lại trận đấu với tỷ số 1-1.

David Silva thi đấu 84 phút và được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đây cũng là lần ra sân đặc biệt bởi trước đó, anh xác nhận chỉ thi đấu một trận duy nhất cho Supreme Sha Tin, thay vì trở lại với bóng đá chuyên nghiệp lâu dài.

Quyết định tái xuất của Silva được công bố từ tháng 10 năm ngoái. Anh cho biết muốn trải nghiệm bóng đá trong một môi trường và nền văn hóa mới, đồng thời tự mình khép lại sự nghiệp theo cách đặc biệt.

Sự trở lại này càng có ý nghĩa khi Silva từng phải giải nghệ năm 2023 vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL). Chấn thương nghiêm trọng khiến tiền vệ tài hoa phải dừng sự nghiệp khi vẫn còn nhiều khả năng cống hiến.

Trong 10 năm khoác áo Manchester City (giai đoạn 2010 - 2020), Silva ra sân 436 trận, ghi 77 bàn và có 136 pha kiến tạo. Anh là nhân tố quan trọng trong hành trình giúp Manchester City giành bốn chức vô địch Ngoại hạng Anh, đồng thời trở thành một trong những tiền vệ sáng tạo xuất sắc nhất lịch sử CLB.

Trước đó, Silva từng khoác áo Valencia, Celta Vigo và Real Sociedad, đồng thời là thành viên chủ chốt của đội tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn thành công rực rỡ.

Sau trận đấu tại Hồng Kông (Trung Quốc), Silva gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì tình cảm dành cho anh. "Cảm ơn Hồng Kông vì tình yêu mà các bạn luôn dành cho tôi," Silva chia sẻ.

Thông điệp đó cũng đồng thời là lời tạm biệt. Khi Silva gia nhập Supreme Sha Tin, anh xác nhận mình chỉ chơi một trận duy nhất. Bằng việc ra sân và ghi bàn trong trận đấu đó, Silva đã thành công thực hiện mong muốn được trải nghiệm lại không khí của một trận đấu cạnh tranh trước khi chính thức kết thúc sự nghiệp.

Dù không hào nhoáng như thời gian khoác áo Manchester City, trải nghiệm này vẫn là một cái kết đặc biệt cho hành trình của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Tây Ban Nha: Trở lại sân cỏ, ghi bàn và được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Hiện tại, Silva tập trung phát triển Bodegas Tameran, doanh nghiệp sản xuất rượu vang tại quê nhà Gran Canaria. Dù đã chuyển sang một hành trình mới, màn tái xuất ở tuổi 40 vẫn là dấu ấn đẹp trong sự nghiệp của một trong những tiền vệ tài hoa nhất bóng đá Tây Ban Nha.

PHẠM QUANG