Man United đang rơi tự do ở mùa giải này. Ảnh: THX

Man United đang trải qua giai đoạn khủng hoảng đáng báo động. Thất bại nặng nề 0-4 trước Brentford ở vòng 12 Premier League diễn ra ngay tại Old Trafford một lần nữa phơi bày những hạn chế của “quỷ đỏ” thành Manchester.

Manchester United đang bộc lộ hàng loạt vấn đề từ hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn, những sai lầm cá nhân cho đến khả năng tấn công kém hiệu quả. HLV Mauricio Pochettino đang đối mặt với nhiệm vụ đầy khó khăn trong việc vực dậy đội bóng.

Phong độ hiện tại khiến Quỷ đỏ bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu đáng lo ngại của một đội bóng có nguy cơ xuống hạng. Dưới đây là năm vấn đề cho thấy tình cảnh của đội chủ sân Old Trafford.

1. 10 trận liên tiếp không thắng tại Premier League

Thất bại trước Brentford khiến Quỷ đỏ nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 10 tại Premier League. Đội bóng đã trải qua hơn 90 ngày không giành được chiến thắng nào tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với HLV Pochettino. Nếu không sớm tìm ra giải pháp, tinh thần của toàn đội chắc chắn sẽ đi xuống trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả trên sân.

2. Chỉ thắng 3 trong 18 trận trên mọi đấu trường

Những vấn đề của Manchester United không chỉ xuất hiện tại Ngoại hạng Anh mà còn thể hiện rõ ở các đấu trường khác.

Sau 18 trận đã đấu trong mùa giải, Quỷ đỏ mới giành được vỏn vẹn 3 chiến thắng. Đó là các trận thắng Ipswich Town 5-2 tại Ngoại hạng Anh, Sabah FC 4-0 và AS Roma 3-2 tại Champions League. Thành tích nghèo nàn này cho thấy sự bất ổn trong phong độ của đội bóng, bất kể đối thủ hay đấu trường thi đấu.

Lammens liên tục mắc lỗi trong những bàn thua của Man United thời gian gần đây. Ảnh: THX

3. Hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm

Hệ thống phòng ngự đang là một trong những điểm yếu nghiêm trọng nhất của Manchester United. Trong trận gặp Brentford, thủ môn Senne Lammens mắc sai lầm khi không thể bắt dính cú sút từ ngoài vòng cấm của Callum Wilson, bóng đi vào giữa khung thành nhưng lại tuột khỏi tay thủ môn người Bỉ và lăn vào lưới.

Sai lầm này mở đầu cho màn trình diễn đáng thất vọng của hàng thủ Quỷ đỏ. Sau đó, Leny Yoro thất thế trong pha tranh chấp với Wilson, còn Lisandro Martinez không thể theo kịp tốc độ của Dango Ouattara. Wilson tận dụng tình huống để giúp Brentford nâng tỷ số lên 2-0.

Manchester United thậm chí còn thiết lập một thống kê đáng quên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh khi trở thành đội bóng đầu tiên để thủng lưới ít nhất hai bàn trong sáu hiệp đấu liên tiếp. Sau khi Brentford ghi thêm hai bàn trong hiệp hai, chuỗi thành tích tệ hại này tiếp tục kéo dài lên bảy hiệp.

4. 12 trận liên tiếp không giữ sạch lưới

Khả năng phòng ngự yếu kém còn được thể hiện qua thống kê không giữ sạch lưới của Manchester United. Sau 12 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, Quỷ đỏ chưa có trận nào bảo toàn được mành lưới. Họ đã nhận tổng cộng 27 bàn thua, trung bình 2,25 bàn mỗi trận.

Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử CLB Manchester United trải qua thành tích đáng thất vọng như vậy. Lần gần nhất diễn ra ở mùa giải 1930-1931. Con số này cho thấy hàng phòng ngự của đội chủ sân Old Trafford đang gặp vấn đề nghiêm trọng, từ khả năng tổ chức, phối hợp cho đến những sai sót cá nhân.

5. Chi tiêu lớn nhưng không hiệu quả

Đây có thể là đội hình... xuống hạng của Man United. Ảnh: THX

Chính sách chuyển nhượng của Manchester United cũng đang trở thành chủ đề gây tranh cãi. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, đội bóng đã chi khoảng 215 triệu bảng để tăng cường hàng công. Trước mùa giải 2026-2027, Quỷ đỏ tiếp tục thực hiện cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn, tập trung bổ sung nhân sự cho tuyến giữa và hàng phòng ngự.

Đáng chú ý, Carlos Baleba là bản hợp đồng đắt giá nhất của Manchester United trong mùa hè 2026. Tiền vệ người Cameroon được chiêu mộ từ Brighton với mức phí 70 triệu bảng. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford còn đưa Andrey Santos từ Chelsea về với giá 48 triệu bảng và Youri Tielemans từ Aston Villa với mức phí 35 triệu bảng.

Dù đầu tư đáng kể vào lực lượng, Man United vẫn chưa cho thấy sự cải thiện tương xứng. Hiện Man United đang xếp áp chót tại Premier League, hơn đội cuối bảng Crystal Palace chỉ 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ và sự ổn định, Quỷ đỏ sẽ đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc đua trụ hạng, điều chưa ai từng tưởng tượng nổi vào đầu mùa giải.

PHẠM QUANG