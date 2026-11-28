Tham vọng trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu MLS Cup của Inter Miami CF đã phải sớm kết thúc khi họ để thua trận play-off thứ 2 trước Columbus Crew.

Lionel Messi và Inter Miami không thể trở thành đội đầu tiên bảo vệ danh hiệu MLS Cup. Ảnh: THX

Đương kim vô địch Inter Miami CF đã bị loại khỏi vòng play-off tranh MLS Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Columbus Crew vào đêm ngày 27-11, trong trận thứ 2 của loạt đấu loại trực tiếp (thể thức thắng 2 trong 3 trận). Columbus Crew, đội xếp hạt giống số 7, cũng đã giành chiến thắng 3-0 ở trận đầu tiên vào ngày 21-11 tại sân Nu Stadium.

Đây là lần thứ 2 kể từ khi Lionel Messi gia nhập Inter Miami vào năm 2023, đội bóng này phải dừng bước ngay vòng đầu tiên của loạt play-off (lần trước là thất bại trước Atlanta United FC ở trận thứ 3 của loạt đấu loại trực tiếp vào năm 2024). Messi khép lại mùa giải 2026 với 26 bàn thắng cùng 17 pha kiến ​​tạo và một lần nữa giành danh hiệu Chiếc giày vàng MLS. Tuy nhiên, đội bóng đã bộc lộ nhiều vấn đề trong suốt mùa giải.

Inter Miami hiện bước vào giai đoạn nghỉ giữa mùa giải để chuẩn bị cho chiến dịch MLS 2027, một mùa giải rút gọn (sprint season) nhằm tạo tiền đề cho việc chuyển đổi sang một lịch trình thi đấu mới, với thể thức thi đấu từ mùa hè sang mùa xuân vốn phù hợp hơn với lịch bóng đá quốc tế.

MLS 2027 là một giải đấu được tổ chức trong thời gian ngắn, bao gồm 14 trận đấu giữa các đội trong cùng khu vực (conference). Trong giai đoạn này, mỗi CLB sẽ thi đấu 7 trận trên sân nhà và 7 trận trên sân khách, tất cả đều đối đầu với các đối thủ cùng khu vực. Messi và Inter Miami vinh dự đá trận khai màn khi tiếp đón FC Cincinnati vào ngày 19-2 tại sân Nu Stadium (Florida).

Mùa giải khép lại với loạt trận playoff MLS Cup vào tháng 5. Tám đội đứng đầu mỗi khu vực sẽ giành quyền vào vòng playoff. Tại đây, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để xác định nhà vô địch của khu vực miền Đông và miền Tây. Hai đội vô địch mỗi khu vực sẽ đối đầu với nhau trong trận chung kết MLS Cup 2027.

Mùa giải rút gọn này sẽ tìm ra nhà vô địch MLS Cup vào tháng 5, đồng thời các kết quả khác cũng sẽ quyết định suất tham dự CONCACAF Champions Cup 2028 và Leagues Cup 2028. Sau đó, mùa giải MLS 2027-2028 sẽ bắt đầu vào tháng 7-2027, với trận tranh chức vô địch dự kiến ​​diễn ra vào tháng 5-2028.

Inter Miami dự kiến ​​sẽ công bố các quyết định về nhân sự cho mùa giải tới trong vài ngày nữa. Mùa giải tới sẽ chứng kiến một Messi toàn tâm toàn ý cho CLB. Khi vào tháng 10 vừa qua, siêu sao 39 tuổi đã khép lại hành trình 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina. Trong trận đấu cuối cùng cho La Albiceleste, anh đã ghi bàn thắng thứ 126 góp phần vào chiến thắng 3-0 trước Benin trong một trận giao hữu.

LINH SƠN