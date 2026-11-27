Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa lên tiếng xác nhận tổ chức này đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, khiến một phần dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp bị xâm nhập trái phép.

FIFA bị tấn công mạng. Ảnh THX

Sự cố an ninh mạng này xảy ra đúng vào thời điểm nhạy cảm, khi thượng tầng bóng đá thế giới đang đối mặt với nhiều biến động quản trị và cuộc đua quyền lực cho nhiệm kỳ tới.

Theo thông báo chính thức gửi đến truyền thông, người phát ngôn của FIFA khẳng định một lượng thông tin cá nhân và dữ liệu kinh doanh hạn chế đã bị truy cập bất hợp pháp. FIFA lên án mạnh mẽ hành vi thu thập và phát tán dữ liệu trái phép, coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng và không thể chấp nhận đối với quyền riêng tư của các cá nhân liên quan. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật để tiến hành điều tra.

Những thông tin ban đầu cho biết vụ tấn công bắt đầu gây chú ý khi một nhóm tự xưng là "Handsome Boy Hacking Club" đăng tải hình ảnh chụp màn hình lên mạng xã hội X, khẳng định đang sở hữu các tệp tin nội bộ của FIFA. Ba ngày sau đó, nhóm này lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập, tuyên bố đã trích xuất hơn 12 gigabyte tài liệu nhạy cảm. Nguồn tin nội bộ tiết lộ kẻ tấn công không khai thác lỗ hổng kỹ thuật hay lỗi hệ thống thuần túy, mà đã vượt qua hàng rào an ninh bằng phương thức giả mạo nhân viên FIFA.

Mặc dù tính chất vụ việc phức tạp, các nguồn tin có liên quan trực tiếp khẳng định thiệt hại thực tế đã được khoanh vùng. Số dữ liệu bị ảnh hưởng chiếm chưa đến 0,1% tổng lượng dữ liệu mà FIFA đang lưu trữ. Đáng chú ý, toàn bộ hồ sơ thuộc dự án FIFA Forward Enterprise – một chương trình phát triển quan trọng – vẫn hoàn toàn an toàn và không bị truy cập.

Vụ việc xảy ra giữa lúc FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino đang gánh chịu nhiều sức ép từ dư luận. Vào tháng 7 trước đó, kế hoạch bí mật nhằm bán 20% cổ phần trong đơn vị mới quản lý các giải đấu (bao gồm World Cup) cho các nhà đầu tư tư nhân nhằm huy động 4,2 tỷ USD đã phải hủy bỏ sau làn sóng phản đối dữ dội từ các liên đoàn thành viên. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2031 dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 3 tới cũng đang đến gần, nơi ông Infantino sẽ phải cạnh tranh với hai ứng viên là ông Kohzo Tashima (Nhật Bản) và ông Philippe Diallo (Pháp).

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