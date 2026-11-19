Việc ứng cử Chủ tịch FIFA đã kết thúc vào ngày 18-11, mở ra giai đoạn quyết định hướng tới cuộc bỏ phiếu tại Đại hội FIFA lần thứ 77 ở Rabat, Morocco vào ngày 18-3-2027. Dù có đến 3 đối thủ, nhưng với qui định bầu cử đặc thù, đương kim Chủ tịch Infantino vẫn có lợi thế gần như tuyệt đối.

Chủ tịch FIFA Infantino. Ảnh THX

Theo quy định của FIFA, để trở thành ứng cử viên thì cần nhận được sự đề cử của ít nhất 5 liên đoàn thành viên và có hoạt động bóng đá tối thiểu 2 trong 5 năm gần nhất. Kế đến, cuộc bầu cử vận hành theo nguyên tắc "mỗi liên đoàn một phiếu bầu" cho 211 quốc gia thành viên. Người chiến thắng cần đạt đa số (từ 106 phiếu trở lên) nếu có hai ứng viên, hoặc 2/3 số phiếu ở vòng đầu nếu có từ ba ứng viên trở lên.

Ưu thế vượt trội của ông Infantino

Sau ngày 18-11, hiện xác định 3 đối thủ của ông Infantino gồm:

Philippe Diallo: Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), được UEFA lựa chọn ở phút chót sau khi cựu HLV Arsene Wenger và Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani từ chối ra ứng cử.

Kozo Tashima: Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), người Nhật Bản đầu tiên tranh cử chức chủ tịch FIFA.

Ramon Vega: Cựu tuyển thủ Thụy Sĩ và Tottenham Tuy nhiên, khả năng hợp lệ của Vega bị nghi ngờ do không đáp ứng đủ tiêu chuẩn hoạt động bóng đá chuyên nghiệp những năm gần đây.

Thất bại của dự án bán bản quyền thương mại World Cup (FIFA Forward Enterprise) từng đẩy Infantino vào làn sóng chỉ trích gay gắt, nhưng danh sách ứng cử viên chính thức cho thấy phe đối lập đã không thể tạo ra một mặt trận thống nhất.

Dù UEFA cùng một số liên đoàn tại Châu Âu và Bắc Mỹ phản đối gay gắt phong cách điều hành của Infantino, vị quan chức 56 tuổi đã nhanh chóng củng cố quyền lực thông qua chiến dịch vận động hành lang quy mô toàn cầu.

Tính toán lực lượng cho thấy Infantino đang nắm giữ cam kết ủng hộ của khoảng 142 trên tổng số 211 liên đoàn thành viên, vượt xa ngưỡng 106 phiếu cần thiết. Điểm tựa vững chắc của ông đến từ sự ủng hộ tuyệt đối của Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF - 54 phiếu), sự xoay trục quay lại ủng hộ của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC - 46 phiếu sau khi chấp nhận lời xin lỗi của ông), khối Nam Mỹ (CONMEBOL - 10 phiếu) cùng sự hỗ trợ từ Mexico và Hiệp hội Bóng đá khu vực Caribe (CFU).

Trong khi đó, phe đối lập chỉ nắm khoảng 71 phiếu. Việc UEFA không thể thuyết phục Arsène Wenger mà phải cậy nhờ ông Diallo ở những ngày cuối cho thấy sự bị động. Ngay cả ứng viên Kozo Tashima, dù nhận đủ 5 thư đề cử, cũng thừa nhận ông chỉ có khoảng 20% cơ hội vì bước vào cuộc đua ở thế bất lợi khi AFC đã chính thức tuyên bố đứng về phía Infantino.

Có bất ngờ giờ chót?

Những phản đối pháp lý liên quan đến điều khoản giới hạn 3 nhiệm kỳ của Infantino khó lòng làm thay đổi cục diện. Hội đồng FIFA trước đó đã xác nhận nhiệm kỳ đầu tiên (2016–2019, lên thay cựu chủ tịch Sepp Blatter) không tính vào giới hạn, mở đường hợp pháp cho ông Infantino tiếp tục tại vị đến năm 2031.

Bên cạnh đó, các lá phiếu bầu bị chia rẽ giữa các ứng viên Diallo và Tashima càng tạo ra khoảng cách an toàn cho ông Infantino. Theo đánh giá của truyền thông, nếu không có xuất hiện biến động chính trị mang tính địa chấn từ nay đến ngày 18-3-2027, thì Đại hội FIFA tại Rabat sẽ chỉ là thủ tục xác nhận chiến thắng áp đảo cho ông Infantino mà thôi.

LONG KHANG