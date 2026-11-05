FIFA sẽ công bố hồ sơ mật World Cup khi có thêm tranh cãi

Một cựu quan chức FIFA vừa lên tiếng khẳng định Chủ tịch Infantino không đủ điều kiện tái ứng cử, trong khi FIFA vừa thông báo cho biết sẽ công khai bản kế hoạch bán cổ phần World Cup.

Ông Infantino. Ảnh THX

Cựu Trưởng ban Quản trị FIFA Miguel Maduro vừa khẳng định ông Gianni Infantino không đủ điều kiện tái ứng cử trong cuộc bầu cử Chủ tịch ngày 18- 3 - 2027. Dẫn chiếu Điều 33, khoản 2 Điều lệ FIFA, ông Maduro nhấn mạnh quy định nêu rõ không cá nhân nào được giữ chức Chủ tịch quá ba nhiệm kỳ.

Cốt lõi tranh cãi nằm ở cách tính nhiệm kỳ đầu tiên. Sau khi kế nhiệm Sepp Blatter phải buộc từ chức hồi năm 2016, Infantino cho rằng giai đoạn 2016-2019 chỉ là hoàn tất nhiệm kỳ gián đoạn nên không tính vào giới hạn. Dù Hội đồng FIFA đồng thuận xác nhận lập luận này năm 2022, tổ chức nhân quyền FairSquare chỉ ra rằng lý do căn bản chưa từng được công khai.

Ông Maduro - luật sư Bồ Đào Nha bị bãi nhiệm năm 2017 sau khi ngăn cản Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko tái ứng cử trong một trường hợp có tính soi chiếu - khẳng định điều lệ không có ngoại lệ cho nhiệm kỳ rút ngắn.

Cùng với việc chỉ ra sự suy yếu trong cơ chế kiểm soát của FIFA, FairSquare đã gửi văn bản tới 52 liên đoàn thành viên kêu gọi tuyên bố Infantino không đủ điều kiện ứng cử, đồng thời phối hợp với Hiệp hội Bóng đá Na Uy (NFF) – đơn vị từng khiếu nại Infantino vi phạm nguyên tắc trung lập chính trị.

Song song với sóng gió bầu cử, FIFA vừa phải công khai tài liệu liên quan đến đề án "FIFA Forward Enterprise" – kế hoạch bán cổ phần World Cup cho nhà đầu tư tư nhân trị giá 4,2 tỷ USD từng bị hủy bỏ tháng 7 -2026 sau làn sóng phản đối dữ dội. Động thái này diễn ra ngay trước hạn chót do Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) ấn định. Dù Infantino từng xin lỗi tại cuộc họp hội đồng, UEFA vẫn quyết liệt yêu cầu làm rõ nguồn gốc phê duyệt kế hoạch tài chính này.

Tuy nhiên, quy trình tiếp cận của FIFA bị chỉ trích là thiếu minh bạch: 37 thành viên Hội đồng FIFA không được nhận tài liệu trực tiếp, mà phải đăng ký lịch hẹn cá nhân để kiểm tra văn bản gốc tại Zurich (Thụy Sĩ) dưới quy trình bảo mật nghiêm ngặt trong hai tuần.

Dù Infantino đang nắm lợi thế nhờ sự ủng hộ từ Liên đoàn Châu Á và nhiều khu vực, liên minh do UEFA dẫn đầu cùng các tổ chức giám sát độc lập đang tạo nên cuộc khủng hoảng quản trị lớn nhất kể từ khi ông nắm quyền.

LONG KHANG