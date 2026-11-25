Lượt trận thứ 5 vòng phân hạng đã chứng kiến những kịch bản trái ngược giữa các ông lớn bóng đá Châu Âu.

Trong khi Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt để duy trì mạch trận toàn thắng, thì Arsenal, Man City và Aston Villa đều phải trải qua một ngày thi đấu vô cùng thất vọng.

Tại Bernabeu, Real Madrid tưởng chừng đã gặp rắc rối lớn khi để PSV Eindhoven dẫn trước sau quả sút phạt đền thành công của Ivan Perisic ở phút 32. Tuy nhiên, quyết định tung Jude Bellingham vào sân ở đầu hiệp hai của HLV Jose Mourinho đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Sau khi Federico Valverde gỡ hòa 1-1 từ đường khống chế đánh gót ngẫu hứng của Arda Guler, Bellingham đã tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu nhất đêm thi đấu. Tiền vệ người Anh khống chế đường chuyền của Kylian Mbappe bằng hai nhịp tâng bóng trên không rồi tung cú nã đại bác cầu âu tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm vào góc xa khung thành.

Bàn thắng xuất thần này tiếp thêm tinh thần giúp Mbappe lập một cú đúp và Vinicius Jr ấn định chiến thắng tưng bừng 5-1. Kết quả này giúp Kền kền trắng độc chiếm ngôi đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận.

Trái ngược với niềm vui của Real Madrid, hai ứng viên vô địch nước Anh đều chịu cảnh chia điểm tẻ nhạt. Trên sân nhà Emirates, Arsenal vươn lên dẫn trước Borussia Dortmund ngay phút thứ 10 nhờ pha lập công của Viktor Gyokeres. Dù tạo ra thế trận áp đảo trong hiệp một, Pháo thủ lại không thể kết liễu đối thủ và để Maximilian Beier gỡ hòa 1-1 cho Dortmund ở hiệp hai. HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự thất vọng khi khẳng định các học trò lẽ ra phải nhận được kết quả tốt hơn với màn trình diễn của mình.

Trong khi đó, Man City tiếp tục chuỗi phong độ tệ hại khi để Napoli cầm hòa 2-2 tại Etihad. Đội bóng của HLV Enzo Maresca hai lần bị đối thủ vươn lên dẫn trước bởi các bàn thắng của Rasmus Hojlund và Noa Lang. Phải nhờ đến sự lóe sáng của Ayyoub Bouaddi và pha lập công muộn màng ở phút 86 của Rayan Cherki, Man City mới giữ lại được 1 điểm gian nan trên sân nhà.

Thất vọng lớn nhất thuộc về Aston Villa khi họ để thua 0-1 trên sân của Galatasaray. Thi đấu trên mặt sân RAMS Park phủ đầy cát, đoàn quân của HLV Unai Emery chơi hoàn toàn bế tắc và không tung ra nổi một cú sút trúng đích nào suốt 90 phút. Pha đánh đầu dũng cảm của Deniz Gul ở phút 77 đã gieo sầu cho đội bóng nước Anh, kéo dài chuỗi trận không thắng của Villa lên con số 6 trên mọi đấu trường.

Lượt trận thứ 5 còn chứng kiến hiện tượng Como tiếp tục hành trình kỳ diệu tại Champions League khi đánh bại AEK Athens với tỷ số 1-0. Trận thắng này giúp tân binh đến từ Italy vươn lên cột mốc 12 điểm sau 5 lượt trận, xếp ngang hàng với Real Betis – đội bóng cũng vừa giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Slovan Bratislava. Cả Como và Real Betis hiện chỉ đứng sau Real Madrid (15 điểm) và Paris Saint-Germain (12 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận).

Ở các cặp đấu còn lại, RB Leipzig tìm lại niềm vui chiến thắng khi vượt qua đại diện nước Pháp Lens với tỷ số 3-1. Trên sân khách, FC Porto giành trọn 3 điểm gian nan nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Feyenoord. Trong khi đó, đại diện Na Uy Bodo/Glimt cũng vượt qua LASK với tỷ số 1-0 trên sân nhà.

LONG KHANG