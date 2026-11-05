Liverpool và cơn ác mộng tại Istanbul

Chuyến hành quân đến sân bóng có biệt danh “thung lũng ồn ào” Sukru Saracoglu tại Istanbul đã biến thành cơn ác mộng thực sự đối với HLV Iraola và các học trò khi để đội chủ nhà Fenerbahce lội ngược dòng.

Liverpool bị ngược dòng bởi đối thủ yếu hơn

Liverpool bước vào lượt trận thứ 4 Champions League với mục tiêu tìm lại niềm tin sau thất bại 0-1 trước Arsenal ở Giải Ngoại hạng Anh, đồng thời duy trì chuỗi toàn thắng tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, họ lại để Fenerbahce – đội bóng đang được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Liverpool Dirk Kuyt – lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 ngoạn mục.

Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi 100% chiến thắng của Lữ đoàn đỏ tại Champions League mùa này mà còn phơi bày những lỗ hổng phòng ngự chết người trong các tình huống bóng chết.

Đối với Dirk Kuyt, người đảm nhận vai trò HLV tạm quyền trận thứ hai và cũng là trận cuối cùng, chiến thắng này được ông mô tả là một "phép màu". Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt chuỗi 10 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại Champions League – một cơn khát kéo dài từ tận mùa giải 2008-2009.

Liverpool nhập cuộc đầy chủ động khi tung ra 4 cú sút ngay trong 5 phút đầu tiên. Sức ép liên tục của đội khách nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 25. Xuất phát từ pha bứt phá của cầu thủ chạy cánh trẻ Rio Ngumoha, bóng được nhồi vào vòng cấm và Nyoni đã bắt vô-lê chìm hiểm hóc mở tỷ số cho Liverpool. Ở mốc 19 tuổi 127 ngày, Nyoni trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Liverpool ghi bàn tại Champions League, chỉ xếp sau Trent Alexander-Arnold.

Dù vậy, niềm vui của đại diện nước Anh kéo dài không lâu. Phút 29, từ một tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm, cú sút của Mason Greenwood đập trúng bụng trung vệ Jacquet đổi hướng khiến thủ thành Alisson Becker hoàn toàn lỡ đà, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, HLV Iraola tung liền ba ngôi sao Alexander Isak, Cody Gakpo và Florian Wirtz vào sân ở phút 66 nhằm gia tăng hỏa lực. Sự thay đổi người lập tức phát huy tác dụng: chỉ 3 phút sau khi xuất hiện, Gakpo tạt bóng chính xác từ cánh trái để Isak bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Ederson, nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool ở phút 69.

Thế nhưng, thảm họa phòng ngự của Liverpool một lần nữa lặp lại. Phút 73, từ quả phạt góc do N'Golo Kanté thực hiện, Gakpo đánh đầu phá bóng không tốt vô tình làm đổi hướng bóng vượt tầm với của Alisson, tạo điều kiện cho Archie Brown dễ dàng đệm bóng cận thành hòa 2-2.

Đến phút 79, bi kịch hoàn tất khi Brown treo bóng vào khu vực 5m50 sau một quả ném biên dài. Tiền đạo vào sân thay người Vedat Muriqi đã tì đè vượt qua sự truy cản của cả ba cầu thủ Liverpool gồm Jacquet, Alexis Mac Allister và Nyoni để đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-2 cho Fenerbahce.

Căn bệnh bóng chết và thử nghiệm thất bại của Andoni Iraola

Sau trận đấu, HLV Andoni Iraola công khai chỉ trích hàng phòng ngự khi để thủng lưới cả 3 bàn đều xuất phát từ các tình huống cố định: một quả đá phạt, một quả phạt góc và một quả ném biên dài. Ông gọi đây là những "bàn thua rẻ tiền và hỗn loạn".

Bên cạnh sự hớ hênh của hàng thủ, quyết định xoay tua 5 vị trí so với trận gặp Arsenal của Iraola cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Thử nghiệm đưa Bradley Barcola vào đá cắm thay vì dạt cánh quen thuộc đã hoàn toàn phá sản khi chân sút này thi đấu mờ nhạt và thiếu tính kết nối. Dù chiến lược gia này lên tiếng bảo vệ chính sách xoay tua đội hình vì mật độ thi đấu dày đặc 6 trận trong 18 ngày, sự thiếu ổn định của hệ thống phòng ngự đang là bài toán nhức nhối.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Cúp Châu Âu, Liverpool thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong 3 trận đấu liên tiếp (thắng LASK 6-3, thắng Villarreal 4-3 và thua Fenerbahce 2-3). Dù vị thế tại bảng đấu Champions League chưa bị đe dọa nghiêm trọng nhờ 3 chiến thắng trước đó, nhưng hai thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường đang giáng một đòn mạnh vào tâm lý toàn đội.

LONG KHANG