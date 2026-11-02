HLV Liverpool: “Lẽ ra cầu thủ của tôi phải ngã để kiếm phạt đền”

Thất bại 0-1 trước Arsenal ngay trên sân nhà Anfield đã chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Liverpool trên mọi đấu trường.

HLV Iraola. Ảnh THX

HLV Andoni Iraola cùng đội trưởng Virgil van Dijk đã công khai chỉ trích công nghệ VAR sau khi bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng.

Iraola nổi giận: "Tôi sẽ bảo Isak bắt buộc phải ngã"

Nguồn cơn bức xúc của phía Liverpool xuất phát từ tình huống ở phút 21, khi hậu vệ Timber của Arsenal có hành vi kéo áo lộ liễu đối với Alexander Isak trong vòng cấm, ngăn cản tiền đạo người Thụy Điển đón quả tạt của Barcola. Tuy nhiên, trọng tài Andy Madley lẫn trọng tài VAR Stuart Attwell đều bỏ qua sự việc.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Andoni Iraola không giấu nổi sự bất bình: "Đó là một quả phạt đền rõ ràng. Isak chuẩn bị đánh đầu ngay trước khung thành nhưng bị kéo áo. Lý do duy nhất họ không thổi phạt đền là vì Isak quá trung thực và không ngã ra sân. Trong tương lai, tôi sẽ yêu cầu các cầu thủ của mình phải ngã xuống đất, vì nếu không ngã, trọng tài sẽ không bao giờ thổi phạt".

Đội trưởng Virgil van Dijk cũng đồng tình với người thầy của mình khi khẳng định tình huống của Isak là "một quả phạt đền mười mươi". Trung vệ người Hà Lan mỉa mai: "Trên sân có tới hơn 50 máy quay. Tại sao cầu thủ cứ phải khiếu nại khi mọi góc quay đều đã ghi lại rõ ràng? Cuối cùng họ vẫn không trao phạt đền và chúng tôi phải nhận thất bại".

Sau tiếng còi mãn cuộc, Van Dijk đã nhận thẻ vàng vì hành vi vỗ tay mỉa mai trọng tài Andy Madley, đồng thời tiến vào đường hầm tranh cãi gay gắt với Noni Madueke.

Neville: “Arsenal phòng ngự kiểu Mourinho”

Trận đấu còn chứng kiến một sự cố gây tranh cãi ở những phút cuối hiệp hai. Sau khi Martin Odegaard mang về một quả phạt cho Arsenal, tiền vệ Alexis Mac Allister của Liverpool đã nổi giận và có các phản ứng mạnh. Cầu thủ người Argentina chủ động tiến tới áp sát mặt Madueke rồi bất ngờ ngã ôm mặt ôm đầu một cách kịch tính hòng gài bẫy khiến đối phương phải nhận thẻ đỏ.

Hành vi này của Mac Allister đã bị giới truyền thông và các cựu danh thủ chỉ trích dữ dội. Chuyên gia Jamie Carragher phát biểu gay gắt trên sóng Sky Sports: "Dù muốn Liverpool thắng, tôi cảm thấy mừng vì Madueke không bị đuổi. Màn ăn vạ của Mac Allister là một sự lố bịch, ngượng ngùng và cần phải chấm dứt ngay lập tức trong bóng đá".

Hai cựu danh thủ Ian Wright và Daniel Sturridge cũng lên tiếng lên án hành vi đóng kịch lộ liễu của Mac Allister.

Mặc dù lên án pha ăn dọa của Mac Allister, cả Jamie Carragher và Ian Wright đều thừa nhận trọng tài và VAR đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không trao quả phạt đền cho Liverpool ở tình huống kéo áo của Timber đối với Isak.

Carragher nhận định: "Đó hoàn toàn là một quả phạt đền. Tuy nhiên, cũng phải dành lời khen cho hàng thủ Arsenal. Màn trình diễn của bộ tứ vệ Arsenal hiện tại đang tiến rất gần đến đẳng cấp của bộ tứ huyền thoại năm 1989 và 1991 dưới thời Tony Adams".

Carragher cũng không ngần ngại ca ngợi Declan Rice là "tiền vệ xuất sắc nhất Premier League hiện tại mà không cần phải tranh cãi", trong khi Gary Neville gọi thắng lợi của Arsenal là một "màn trình diễn phòng ngự bậc thầy" mang đậm triết lý thực dụng của Mourinho.

LONG KHANG