Liverpool - Arsenal: 5 điểm quyết định đại chiến tại Anfield

Cái dớp không thắng của Arsenal, sự trỗi dậy của Liverpool hay năng lực phòng ngự vượt trội của cả 2 đội là các yếu tố có thể khiến trận đấu tại Anfield đêm 1-11 (23 giờ 30, giờ Việt Nam) cân bằng và ít bàn thắng.

1. "Cái dớp" 14 năm tại Anfield và cái duyên của Andoni Iraola

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng kỳ lạ: Liverpool chỉ giành chiến thắng 1 trong 8 lần chạm trán gần nhất tại Premier League trước Arsenal (hòa 5, thua 2). Tuy nhiên, Anfield lại là "cơn ác mộng" thực sự đối với Pháo thủ. Arsenal đã trải qua 13 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên sân khách trước Liverpool tại giải quốc nội (hòa 5, thua 8) kể từ chiến thắng 2-0 vào mùa giải 2012-13.

Tỷ lệ thắng của Arsenal tại Anfield chỉ đạt 18% (6 chiến thắng sau 34 chuyến làm khách) - mức thấp nhất ở bất kỳ sân đấu nào họ làm khách ít nhất 10 lần. Nếu giành 3 điểm, Arsenal sẽ chạm mốc 300 trận thắng trên sân khách tại Premier League (thành tích chỉ kém Man United).

Ở chiều ngược lại, HLV Andoni Iraola đang biến Liverpool thành một tập thể cực kỳ khó bị quật ngã. Trong năm 2026, Iraola chỉ để thua 2 trong số 27 trận đấu tại Premier League (thắng 12, hòa 13). Tỷ lệ thất bại 7% của ông là mức thấp nhất đối với một HLV tại giải đấu trong một năm dương lịch (thi đấu tối thiểu 20 trận) kể từ kỷ lục của Jurgen Klopp vào năm 2019 (3%).

2. Hai đội đều giỏi về phòng ngự

Dù đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, hàng công của nhà vô địch Arsenal lại thi đấu có phần kém bùng nổ. Pháo thủ mới chỉ ghi được 13 bàn thắng sau 8 vòng đấu và nằm trong nhóm 8 đội dứt điểm ít nhất giải đấu (107 lần).

Thử thách dành cho Arsenal thêm phần chông gai khi hàng phòng ngự của Liverpool đang thi đấu ngày càng kiên cố dưới thời Iraola. Kể từ đầu tháng 9, Liverpool đã giữ sạch lưới 4 trong 6 trận gần nhất tại Premier League - thành tích không đội bóng nào sánh bằng trong cùng khoảng thời gian. Thống kê chỉ số các cú sút có thể dẫn đến bàn thua dự kiến (xGOT) đều cho thấy khẳng định Arsenal (6.5 xGOT) và Liverpool (7.8 xGOT) là hai hàng thủ cho đối phương ít cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhất toàn giải.

3. Ưu thế tấn công của Liverpool

Arsenal vẫn sở hữu hàng phòng ngự xuất sắc nhất giải đấu khi giữ sạch lưới 5/8 trận, chịu ít cú sút trúng đích nhất (24 lần), chịu xGA - bàn thua dự kiến thấp nhất (6.2) và chỉ để đối thủ tạo ra 11 cơ hội rõ ràng. Trong năm 2026, Arsenal giữ sạch lưới tới 56% số trận tại Premier League (15/27).

Tuy nhiên, hàng công đắt giá của Liverpool lại đang đạt phong độ làm bàn hủy diệt. Florian Wirtz ghi dấu ấn vào 3 bàn thắng trong 4 trận gần nhất, Bradley Barcola sở hữu 5 bàn thắng và kiến tạo trong 4 trận, trong khi trung phong Alexander Isak bùng nổ mạnh mẽ với 6 bàn thắng sau 6 trận gần nhất tại Premier League. Chân sút người Thụy Điển đạt hiệu suất trung bình 95 phút/bàn - tốt nhất đối với bất kỳ cầu thủ nào từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của Iraola tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (ảnh).

4. Cuộc chiến nảy lửa tại khu vực trung tuyến

Khu vực giữa sân sẽ là nơi định đoạt nhịp độ trận đấu. Arsenal sở hữu bộ đôi Declan Rice và Martin Odegaard - hai tiền vệ dẫn đầu Premier League về số đường chuyền xé tuyến vào 1/3 sân đối phương mùa này (Rice 93, Odegaard 89). Ngoài ra, tân binh Bruno Guimaraes cũng luôn sẵn sàng tạo đột biến từ băng ghế dự bị.

Về phía Liverpool, Alexis Mac Allister đang hồi sinh phong độ rực rỡ và là 1 trong 3 cầu thủ đá chính trọn vẹn cả 12 trận trên mọi đấu trường mùa này. Ngược lại, việc Dominik Szoboszlai bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương gân kheo sẽ đặt gánh nặng sáng tạo lên vai Wirtz và Ryan Gravenberch.

5. Tình huống cố định: Điểm tựa Arsenal hay pháo đài trên không của Liverpool?

Các tình huống cố định từng là vũ khí hạng nặng giúp Arsenal ghi tới 19 bàn từ các quả phạt góc ở mùa giải trước. Tuy nhiên, dù sở hữu chỉ số xG - bàn thắng dự kiến từ phạt góc đạt 3.4 mùa này, Pháo thủ mới chỉ có 1 bàn thắng nhờ công của Ezri Konsa ở trận gặp Everton (xem ảnh).

Mùa trước, Bournemouth của Iraola để thủng lưới tới 20 bàn từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, Liverpool mùa này đã lột xác hoàn toàn khi cùng Brentford là hai đội bóng duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào từ các tình huống cố định không tính phạt đền. Với sự hiện diện của Virgil van Dijk (người có 38 lần cản phá bằng đầu, xếp thứ 2 toàn giải) bên cạnh Jacquet và Ronald Araujo, Liverpool hoàn toàn đủ sức vô hiệu hóa các pha treo bóng của đối thủ.

Dự đoán từ Siêu máy tính Opta Mặc dù phải làm khách tại "chảo lửa" Anfield, Arsenal vẫn được Siêu máy tính Opta đánh giá là đội cửa trên với 41.8% cơ hội giành chiến thắng. Tỷ lệ giành 3 điểm của Liverpool đạt 32.7%, trong khi kịch bản hai đội chia điểm có xác suất là 25.5%.

Đội hình dự kiến

Liverpool

Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak Arsenal

Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres

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