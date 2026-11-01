"Cái dớp" 14 năm tại Anfield và sứ mệnh của Mikel Arteta

Arsenal chuẩn bị bước vào cuộc đọ sức với Liverpool tại Anfield lúc 23 giờ 30, ngày 1-11 (giờ Việt Nam) mang theo gánh nặng của lịch sử: chuỗi 13 trận Premier League liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

HLV Mikel Arterta. Ảnh: THX

Ký ức ám ảnh và chiến thắng cuối cùng năm 2012

Để tìm lại lần gần nhất Arsenal giành trọn 3 điểm tại Anfield trong khuôn khổ Premier League, người hâm mộ phải ngược dòng thời gian về ngày 2-9-2012. Đáng chú ý, khi ấy Mikel Arteta vẫn còn thi đấu ở vị trí tiền vệ mang áo số 8 chứ chưa đứng trong cabin huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger, Arsenal đánh bại Liverpool của Brendan Rodgers với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của hai tân binh Lukas Podolski và Santi Cazorla.

Trận đấu đó, Arteta thi đấu chói sáng bên cạnh Abou Diaby với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 94,6% cùng 92 lần chạm bóng, giúp hàng thủ Pháo thủ giữ sạch lưới trước hàng công mạnh mẽ gồm Luis Suarez, Steven Gerrard và Raheem Sterling.

Tuy nhiên, Anfield chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Trong bộ phim tài liệu All or Nothing, Arteta từng dùng từ "bajar" (thuật ngữ đua xe đạp chỉ việc kiệt sức đột ngột khi đang leo dốc) để mô tả cảm giác bất lực hoàn toàn khi đối đầu với Liverpool trên sân khách năm 2011 trong màu áo Everton. Thậm chí trong trận thắng năm 2012, anh từng gặp phải "nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời" khi va chạm mạnh với Jordan Henderson và phải nhập viện khẩn cấp vì chấn động.

Kể từ chiến thắng lịch sử đó, Arsenal đã trải qua 13 trận liên tiếp không thắng tại Anfield ở giải quốc nội (hòa 5, thua 8). Chiến thắng duy nhất của Pháo thủ trên sân đấu này trong hơn một thập kỷ qua chỉ diễn ra tại League Cup năm 2020 trên chấm luân lưu.

Áp lực từ thực tại và những tổn thất lực lượng

Nhà cầm quân 44 tuổi từng thử nhiều phương án để giúp các học trò vượt qua áp lực tâm lý tại Anfield. Tháng 11 - 2021, ông thậm chí cho phát ca khúc truyền thống "You'll Never Walk Alone" qua hệ thống loa trên sân tập để rèn giũa tinh thần cho các cầu thủ, nhưng Arsenal vẫn nhận thất bại thảm hại 0-4.

Đến tháng 8 - 2025, quả sút phạt muộn của Dominik Szoboszlai đã chấm dứt chuỗi 3 trận hòa liên tiếp của Pháo thủ tại đây. Những thất bại đó khiến chuyên gia Gary Neville lên tiếng chỉ trích Arsenal thiếu "bản lĩnh để thắng các trận đấu lớn trên sân khách".

Sức ép càng gia tăng khi Arsenal bước vào trận đại chiến này ngay sau trận thua bẽ mặt trước đội bóng giải Hạng Tư Fleetwood Town tại Carabao Cup. Không những vậy, Arteta còn đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng: Bukayo Saka nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi, Noni Madueke gặp vấn đề cổ chân, còn tài năng trẻ Max Dowman bị treo giò 3 trận sau khi Arsenal kháng án thẻ đỏ thất bại. Việc bộ đôi tiền đạo Kai Havertz và Viktor Gyokeres đang sa sút phong độ khiến gánh nặng ghi bàn trở nên đè nặng.

Đi tìm nguồn cảm hứng từ huyền thoại George Graham năm 1989

Chìa khóa để Arteta giúp Arsenal hóa giải "cái dớp" Anfield có thể nằm ở bài học lịch sử từ HLV huyền thoại George Graham. Cách đây 37 năm, vào ngày 26-5-1989, Arsenal bước vào trận đấu cuối cùng tại Anfield với yêu cầu bắt buộc phải thắng cách biệt 2 bàn mới có thể lên ngôi vô địch.

Trước sức ép nghẹt thở, Graham đã áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công cực kỳ thực dụng khi chỉ đạo các học trò giữ chặt thế trận trong hiệp một. Sự kiên nhẫn đó đã được đền đáp bằng bàn thắng lịch sử ở phút bù giờ của Michael Thomas, mang về chức vô địch sau 18 năm chờ đợi.

Giữa Graham và Arteta có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ: cả hai đều ở độ tuổi 44 khi hướng tới những danh hiệu lớn và đều coi phòng ngự chắc chắn làm nền tảng cho chiến thắng. Thương hiệu "1-0 là nói đến Arsenal" nổi tiếng thời Graham đã được Arteta hồi sinh mạnh mẽ với 32 chiến thắng có tỷ số 1-0 tại Premier League kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 12 - 2019.

Đối đầu với một Liverpool đang thăng hoa, một chiến thuật phòng ngự rình rập, tập trung khai thác các tình huống cố định hệt như triết lý của George Graham có thể sẽ là con đường duy nhất giúp Mikel Arteta cùng Arsenal giải tỏa cơn khát chiến thắng kéo dài 14 năm tại Anfield.

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