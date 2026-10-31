Arsenal gặp khó về lực lượng trước đại chiến Liverpool

Thất bại gây sốc trước đội bóng giải Hạng Tư Fleetwood Town tại Carabao Cup không chỉ dập tắt hy vọng giành danh hiệu cúp nội địa của Arsenal mà còn châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng trước đại chiến với Liverpool.

Madueke (trái) vừa dính chấn thương. Ảnh THX

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Pháo thủ khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) chính thức bác bỏ đơn kháng án của Arsenal dành cho chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Ở phút 85 trong trận gặp Fleetwood, Max Dowman đã không giữ được bình tĩnh và thực hiện hành vi đá nguội đối phương sau một pha vào bóng quyết liệt từ Harrison Neal.

Mặc dù Arsenal nỗ lực gỡ gạc án phạt, Ủy ban độc lập của FA đã từ chối. Hậu quả là thần đồng 16 tuổi này sẽ bắt buộc phải ngồi ngoài trong 3 trận đấu liên tiếp gặp Liverpool, Hull City và Newcastle.

Sau thất bại muối mặt, HLV Mikel Arteta tiếp tục nhận tin sét đánh khi xác nhận bộ ba trụ cột Declan Rice, Riccardo Calafiori và Noni Madueke đồng loạt dính chấn thương và đối mặt với nguy cơ nghỉ thi đấu trận gặp Liverpool. Declan Rice gặp vấn đề thể lực từ trận thắng Everton, Riccardo Calafiori vẫn còn đau, trong khi Noni Madueke dính chấn thương cổ chân.

Tổn thất này khiến cuộc khủng hoảng lực lượng của Arsenal tiến tới mức báo động đỏ. Trước đó, ngôi sao chạy cánh số một Bukayo Saka đã dính chấn thương đùi nghiêm trọng trong trận gặp Bayern Munich và dự kiến phải nghỉ thi đấu đến tận Giáng sinh. Với việc bản hợp đồng mùa hè Christos Tzolis cũng nằm viện dài hạn, Arteta hiện không còn nhiều lựa chọn chất lượng ở hai hành lang cánh lẫn tuyến giữa.

Đứng trước nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League với Man City, đội trưởng Martin Odegaard đã lên tiếng kêu gọi toàn đội phải lập tức chấn chỉnh tinh thần. Tiền vệ người Na Uy thừa nhận màn trình diễn trước Fleetwood là không đúng với đẳng cấp vốn có của Arsenal.

Trong trận đấu tại Carabao Cup, HLV Mikel Arteta đã thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Sự xáo trộn này khiến Arsenal thi đấu kém cỏi và bị dẫn trước trong hiệp một. Sự xuất hiện của Martin Odegaard ngay đầu hiệp hai đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Dù vậy, việc Dowman nhận thẻ đỏ cùng pha đá hỏng luân lưu của Bruno Guimaraes khiến Arsenal ngậm ngùi nhận thất bại lịch sử.

Trận làm khách tới "chảo lửa" Anfield vào cuối tuần này được coi là bài kiểm tra bản lĩnh bắt buộc đối với thầy trò Mikel Arteta. Odegaard đã phát đi thông điệp quyết liệt tới các đồng đội: "Chúng tôi không được phép tự thương hại bản thân. Toàn đội phải tiếp tục tiến về phía trước. Arsenal có một trận đấu rất lớn vào cuối tuần, và đứng dậy mạnh mẽ ngay lập tức là điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này".

LONG KHANG