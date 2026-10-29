HLV Arteta bị phê phán sau cú sốc Arsenal bị loại khỏi Carabao Cup

Thất bại gây sốc của nhà vô địch Premier League Arsenal trước Fleetwood Town – đội bóng xếp thứ 18 tại giải Hạng Tư (League Two) và đứng kém Pháo thủ tới 84 bậc – đã trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử Carabao Cup.

HLV Arteta thiếu kiềm chế. Ảnh THX

Thi đấu trên sân nhà Highbury của đối thủ, Arsenal để thủng lưới trước ở phút 21 khi tiền đạo Aaron Loupalo-Bi vượt qua trung vệ 17 tuổi Marli Salmon. Dù Viktor Gyokeres gỡ hòa 1-1 ở hiệp hai, Arsenal vẫn phải gục ngã trên chấm luân lưu trước một Fleetwood chưa từng tập sút 11m và HLV Matt Lawlor thậm chí còn ngơ ngác tưởng trận đấu phải đá thêm hiệp phụ.

Bên cạnh kết quả bàng hoàng, tâm điểm của trận đấu đổ dồn vào tình huống ở phút 85 khi tài năng trẻ 16 tuổi Max Dowman nhận thẻ đỏ trực tiếp. Sau pha vào bóng quyết liệt từ phía sau của Harrison Neal, Dowman không giữ được bình tĩnh và thực hiện hành vi đá nguội đáp trả. Tấm thẻ đỏ này khiến thần đồng từng ghi 2 bàn vào lưới Ipswich ở vòng trước phải nhận án treo giò 3 trận.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai Dowman bị truất quyền thi đấu chỉ trong vòng một tháng, sau án phạt tương tự ở cấp độ đội tuyển U19 Anh, cho thấy dấu hiệu thiếu kiềm chế ở một cầu thủ còn chưa đủ tuổi lái xe.

Điều gây tranh cãi nhất chính là phản ứng của HLV Mikel Arteta khi Dowman rời sân bước vào đường hầm. Thay vì giữ sự riêng tư trong phòng thay đồ, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tiến tới gần và buông những lời gắt gao hướng về phía cầu thủ 16 tuổi ngay trước ống kính truyền hình.

Hành động này lập tức hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ các chuyên gia của kênh Sky Sports.

Cựu danh thủ Paul Merson bức xúc nhận định rằng Arteta sẽ không bao giờ dám hành xử như vậy nếu người nhận thẻ đỏ là một ngôi sao giàu kinh nghiệm như Viktor Gyokeres. Merson nhấn mạnh rằng với một cầu thủ 16 tuổi vừa mắc sai lầm, điều nhà cầm quân này nên làm là khoác tay ôm động viên thay vì công khai chỉ trích.

Đồng quan điểm, chuyên gia Jobi McAnuff cũng đánh giá hành vi trút giận của Arteta là không đúng mực đối với một tài năng được xem là tương lai của Arsenal.

Phát biểu sau trận đấu, Arteta phân trần rằng ông chỉ nhắc lại những nội dung đã được quán triệt trước trận về việc toàn đội phải biết "kiểm soát và làm chủ cảm xúc". Tuy nhiên, giới truyền thông nhận định sự chỉ trích của Arteta mang đậm sự mâu thuẫn khi chính vị HLV 44 tuổi này lại không giữ được sự bình tĩnh trên đường biên.

Thất bại muối mặt tại Carabao Cup không chỉ chấm dứt hy vọng vô địch của Arsenal ở đấu trường này mà còn tự đẩy mối quan hệ giữa Arteta và tài năng trẻ sáng giá nhất câu lạc bộ vào những hoài nghi không đáng có.

LONG KHANG