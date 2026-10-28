Liverpool - Chelsea: Cuộc chiến không khoan nhượng tại Anfield

Cựu tiền vệ tài hoa của Liverpool, Xabi Alonso có lần thứ ba trở lại Anfield trên cương vị HLV đội khách. Giữa bối cảnh hai đội chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương và án treo giò, cuộc so tài này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính và khó lường.

Liverpool đang thăng hoa ở Anfield

Thầy trò HLV Andoni Iraola bước vào cuộc đón tiếp Chelsea với sự tự tin cao độ sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, mới nhất là trận thắng 2-0 trước Brighton tại Premier League. Tính từ đầu mùa giải, Liverpool mới chỉ nếm trải duy nhất một thất bại. Tại đấu trường Carabao Cup, Lữ đoàn đỏ đã giành vé vào vòng 4 sau khi vượt qua Tottenham với tỷ số 3-1.

Tiền đạo Cody Gakpo tiếp tục là "vũ khí hạng nặng" của Liverpool tại giải đấu này với 10 bàn thắng kể từ mùa giải 2023-24, trong đó có tới 7 pha lập công chỉ sau 6 lần ra sân tại Anfield. Sự bùng nổ của Gakpo cùng phong độ săn bàn ổn định của Alexander Isak giúp hàng công Liverpool luôn duy trì áp lực cực lớn.

Dù vậy, HLV Iraola đang phải đối mặt với bài toán lực lượng nan giải do bão chấn thương cướp đi hàng loạt trụ cột như Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Jeremie Frimpong và Dominik Szoboszlai.

Nhằm bảo toàn sức lực cho trận đại chiến với Arsenal vào cuối tuần, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ trao cơ hội nghỉ ngơi cho các ngôi sao như Alisson Becker, Virgil van Dijk, Florian Wirtz, Bradley Barcola và Alexander Isak. Những tài năng trẻ như Rio Ngumoha hay Lewis Koumas có thể sẽ được trao suất đá chính.

Chelsea và nỗi ám ảnh Anfield của Alonso

Ở chiều ngược lại, Chelsea của Xabi Alonso lại đang thể hiện phong độ thiếu ổn định. Họ vừa nhận thất bại cay đắng 0-2 trước Tottenham ngay trên sân nhà Stamford Bridge tại Premier League.

Tổn thất lớn nhất đối với The Blues trong chuyến làm khách này là sự vắng mặt của ngôi sao chủ lực Cole Palmer do án treo giò sau khi nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong trận gặp Spurs. Bên cạnh đó, danh sách chấn thương của Chelsea cũng khá dài, mới nhất là tiền đạo Joao Pedro phải nghỉ vài tuần. Trước đó, là những Emiliano Martinez hay đội trưởng Reece James.

Thêm vào đó, thánh địa Anfield đang là "mảnh đất điềm xấu" đối với cá nhân Xabi Alonso trên băng ghế huấn luyện. Trong hai lần ghé thăm trước đây khi còn dẫn dắt Bayer Leverkusen và Real Madrid, nhà cầm quân người Xứ Basque đều phải nhận thất bại (lần lượt là 0-4 và 0-1).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Liverpool

Mamardashvili; Araujo, Jacquet, Gomez, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Ngumoha, McConnell, Gakpo; Koumas Chelsea

Penders; Gusto, Fofana, Colwill, Palestra; Caicedo, Lavia, Barco; Estevao, Welbeck, Rogers

Tuy nhiên, Chelsea lại nắm lợi thế ở lịch sử đối đầu gần đây khi bất bại trong 3 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội kể từ tháng 10-2024 (1 thắng, 2 hòa). Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau ở vòng 4 của Cúp Liên đoàn (Carabao Cup), đồng nghĩa là họ đã từng gặp nhau ở mọi giai đoạn từ vòng 2 cho tới trận chung kết.

Theo siêu máy tính, Liverpool vẫn được đánh giá là đội cửa trên với 52,6% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút. Trong khi đó, khả năng giành chiến thắng của Chelsea chỉ đạt 23,2%. Việc cả hai đội đều vắng nhiều trụ cột phòng ngự và thực hiện xoay tua lực lượng có thể tạo ra một trận cầu cởi mở và xuất hiện nhiều bàn thắng.

LONG KHANG