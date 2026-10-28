Ngày về của Xabi Alonso: Kịch bản không như mơ tại Anfield

Trong ký ức của các cổ động viên Liverpool, Xabi Alonso là cựu tiền vệ tài hoa với những đường chuyền dài có độ chính xác tuyệt đối và là người ghi bàn thắng gỡ hòa quý như vàng trong "kỳ tích Istanbul" trước AC Milan.

Khi cựu danh thủ người Xứ Basque dẫn dắt Bayer Leverkusen giành cú đúp vô địch quốc nội với thành tích bất bại, viễn cảnh ông trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Anfield dường như là một định mệnh. Tuy nhiên, thực tế lại luôn được lịch sử viết theo một cách khác. Mỗi lần Alonso trở lại Anfield, ông lại xuất hiện ở khu vực kỹ thuật của đội đối phương: từ Bayer Leverkusen, Real Madrid cho đến Chelsea.

Cơ duyên bị bỏ lỡ sau kỷ nguyên Jurgen Klopp

Khi Jurgen Klopp bất ngờ tuyên bố sẽ chia tay Liverpool vào tháng 1 -2024, Alonso ngay lập tức trở thành ứng viên hàng đầu. Chính chiến lược gia người Đức cũng dành những lời chúc phúc công khai cho người đàn em khi nhận định Alonso là gương mặt kiệt xuất nhất trong thế hệ HLV mới.

Tuy nhiên, trái ngược với sự theo đuổi Alonso công khai từ Bayern Munich, ban lãnh đạo Liverpool lại không tiến hành đàm phán. Bản thân Alonso khi đó lựa chọn gắn bó tiếp với Leverkusen và xác nhận ông chưa từng thảo luận trực tiếp với thượng tầng The Kop.

Liverpool sau đó bổ nhiệm Arne Slot – nhà cầm quân đã giúp đội bóng đăng quang Premier League, còn Alonso chuyển sang dẫn dắt Real Madrid một năm sau đó.

Triết lý bóng đá và sự lựa chọn của Liverpool

Đến tháng 1, khi Alonso bất ngờ bị Real Madrid sa thải đúng vào thời điểm Slot rơi vào khủng hoảng và phải rời ghế HLV tại Anfield, Alonso lại một lần nữa trở thành "vị vua chờ ngày tái vị" trong mắt nhiều CĐV. Dù vậy, thượng tầng Liverpool vẫn quyết định không can thiệp khi Chelsea nhanh chóng nhảy vào đàm phán và chiêu mộ cựu danh thủ này.

Quyết định đứng ngoài cuộc của Liverpool xuất phát từ định hướng chiến thuật. Mặc dù Alonso sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, phong cách huấn luyện của ông chịu ảnh hưởng lớn từ sự tổ chức chặt chẽ của Rafa Benítez, kết hợp với tư duy của Carlo Ancelotti và Pep Guardiola.

Trong khi đó, ban lãnh đạo Liverpool tìm kiếm một mẫu HLV duy trì bản sắc bóng đá giàu năng lượng, thiên về "thuyết hỗn loạn" nhằm kích hoạt bầu không khí tại Anfield – phong cách vốn rất gần gũi với thời Klopp.

Do đó, Liverpool chọn Andoni Iraola, người từng được Giám đốc thể thao Richard Hughes đưa về Bournemouth. Thượng tầng Anfield đánh giá triết lý của Iraola phù hợp hơn với định hướng phát triển lâu dài của CLB.

Màn tái ngộ đặc biệt

Cuộc đụng độ tại Carabao Cup mang đến nhiều màn hội ngộ đầy duyên nợ. Alonso chạm trán Iraola, người bạn thân từ thời thơ ấu cùng trưởng thành từ lò đào tạo Antiguoko tại San Sebastian. Họ từng là đồng đội ở đội tuyển Tây Ban Nha, đại diện bóng đá cho xứ Basque, từng đối đầu khốc liệt trong các trận derby giữa Real Sociedad và Athletic Bilbao, và giờ đây tiếp tục đứng ở hai đầu chiến tuyến trên băng ghế huấn luyện.

Bên cạnh đó, Alonso còn gặp lại hai học trò cũ là Florian Wirtz và Jeremie Frimpong, những nhân tố then chốt trong mùa giải bất bại của Leverkusen đã cập bến Anfield vào năm 2025. Alonso từng thừa nhận chính sự xuất sắc của Wirtz là bệ phóng lớn giúp sự nghiệp huấn luyện của ông thăng hoa.

Xabi Alonso tuyên bố chắc chắn sẽ ăn mừng nếu Chelsea ghi bàn tại Anfield. Trong hai lần trở lại trước đây, ông đều phải nhận thất bại: thua 0-4 cùng Leverkusen năm 2024 và thua 0-1 cùng Real Madrid.

Dù có duyên nợ sâu đậm với The Kop, "ngày về" của Alonso giờ đây mang một sắc thái hoàn toàn khác: không phải tư cách của một nhà quản lý tương lai, mà là một đối thủ lớn ở phía bên kia chiến tuyến.

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