Bộ đôi tiền vệ của tuyển Bỉ - De Bruyne và Tielemans sẽ vắng mặt ở trận gặp Pháp

Tuyển Bỉ sẽ phải thi đấu mà không có đội trưởng Youri Tielemans và trụ cột tuyến giữa Kevin De Bruyne khi họ gặp lại Pháp tại UEFA Nations League vào đầu tuần sau.

De Bruyne áo đỏ sẽ vắng mặt trận đấu với tuyển Pháp (Ảnh: THX)

Bộ đôi tiền vệ tuyển Bỉ này bị treo giò sau khi nhận thẻ vàng trong 2 trận liên tiếp, phải chịu án phạt cấm thi đấu 1 trận, bỏ lỡ trận đấu cuối cùng trong loạt 4 trận UEFA Nations League diễn ra trong vòng 10 ngày qua. Đây là một đòn giáng mạnh vào cơ hội của tuyển Bỉ tại Stade de France.

De Bruyne là người hùng trong chiến thắng 3-0 trên sân nhà của Bỉ trước Thổ Nhĩ Kỳ tại Stade Maurice Dufrasne (Liege). Nhưng cựu tiền vệ của Manchester City phải nhận thẻ vàng vào cuối trận đấu vì phản ứng gay gắt ngay sau khi anh bị phạm lỗi.

“Kevin đơn giản là đã bực bội và theo tôi, cậu ấy thậm chí còn không nhận ra hậu quả của tấm thẻ vàng”, HLV trưởng tuyển Bỉ Mark van Bommel (một cựu tuyển thủ Hà Lan) giải thích về tấm thẻ vàng mà De Bruyne nhận ở phút thứ 80 của trận đấu.

Chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ là chiến thắng thứ 2 trong 3 trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Van Bommel kể từ khi ông tiếp quản vị trí HLV trưởng tuyển Bỉ, nhưng trận đấu không hề dễ dàng như tỷ số đã thể hiện là 3-0.

“Chúng tôi đã chơi rất cẩu thả khi kiểm soát bóng”, Van Bommel nói khá khắt khe, “Kết quả, chúng tôi đã để đối thủ cảm thấy họ có thể tạo ra cơ hội. Trước bàn thắng thứ 2, chúng tôi cũng không thể thực hiện được 20 đường chuyền liên tiếp”.

“Đó là một trận đấu ăn miếng trả miếng liên tục như là một ván bóng bàn. Thế trận cứ giằng co ăn qua đáp lại trong suốt thời gian dài. Dù vậy, tôi chưa bao giờ có cảm giác rằng chúng tôi sẽ thất bại. Tuy nhiên, tôi nghĩ mọi người đã được chứng kiến một trận cầu vô cùng mãn nhãn”, HLV trưởng tuyển Bỉ tiếp tục đánh giá về trận đấu.

De Bruyne 35 tuổi, đã xuất sắc lập một cú đúp, trong khi chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Romelu Lukaku (33 tuổi) vào sân từ băng ghế dự bị để đóng góp bàn thắng thứ 94 của mình cho màu áo tuyển Bỉ. Họ là những lão tướng tận tụy.

“Thật tuyệt vời khi chứng kiến những gì họ vẫn đang làm để cống hiến cho tuyển Bỉ. Không chỉ vì bản thân họ, mà còn vì toàn thể bộ khung còn lại của đội bóng. Trong một ngày phong độ cao, họ chính là điểm tựa để kéo cả tập thể tiến lên”, Van Bommel chia sẻ về bộ đôi lão tướng tuyển Bỉ.

Đ.Hg.