Italy phá hỏng ngày Zidane ra mắt sân nhà, Bỉ và Ba Lan thắng hủy diệt

Màn so tài tâm điểm giữa Pháp và Italy tại Stade de France đã khép lại với kết quả hòa. Bên cạnh đó, loạt trận Nations League cũng ghi nhận ngày từ giã của Edin Dzeko cùng biến động nhân sự đáng chú ý ở tuyển Tây Ban Nha.

Olise lập siêu phẩm, Donnarumma rực sáng cản bước Zidane

Trận đấu ra mắt trên sân nhà Stade de France của HLV Zinedine Zidane trước sự chứng kiến của 77.118 khán giả đã diễn ra vô cùng kịch tính. Dù thiếu vắng thủ quân Kylian Mbappe do chấn thương dãn dây chằng bao khớp gối trái, Les Bleus vẫn chủ động dâng cao đội hình ép sân.

Nỗ lực của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 55. Từ pha phối hợp đá phạt ngắn với Rayan Cherki, Michael Olise tung cú dứt điểm chân trái đưa bóng đập mặt dưới xà ngang dội vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp. Tuy nhiên, sai lầm ở hàng phòng ngự khi Lucas Da Cunha để mất bóng ở phút 68 đã tạo điều kiện cho trung vệ Alessandro Bastoni xộc thẳng xuống dứt điểm chéo góc, gỡ hòa 1-1 cho Italy.

Trong khoảng thời gian còn lại, thủ thành Donnarumma có màn trình diễn xuất sắc khi liên tục từ chối các cơ hội nguy hiểm của Doue, Ousmane Dembele, Adrien Rabiot và Camavinga. Đến phút 85, Pháp chỉ còn thi đấu với 10 người do Upamecano nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Kết quả hòa 1-1 giúp Pháp tiếp tục giữ ngôi đầu Bảng A1 với 7 điểm, xếp trên Bỉ (6 điểm) và Italy (4 điểm).

Cũng tại Bảng A1, đội tuyển Bỉ đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà ở Liège. Trong trận đấu thứ 127 cho đội tuyển quốc gia, tiền vệ Kevin De Bruyne đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng ở các phút 9 và 59. Đến phút 76, chân sút lịch sử Romelu Lukaku được tung vào sân từ băng ghế dự bị và ấn định thắng lợi 3-0 sau quả tạt tầm thấp của Charles De Ketelaere. Đây là bàn thắng thứ 94 của Lukaku trong màu áo "Quỷ đỏ".

Bắc Ireland đè bẹp Ucraine, Ba Lan hủy diệt Romania 6-0

Tại League B, Bắc Ireland đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà Ukraine với tỷ số 3-0 tại Slovakia. Hậu vệ 28 tuổi Ciaron Brown ghi cú đúp bàn thắng, cùng pha lập công của Isaac Price, giúp đoàn quân của HLV Michael O'Neill củng cố vững chắc ngôi đầu Bảng B2 với 7 điểm tuyệt đối và chưa để thủng lưới bàn nào.

Tại Bảng B4, đội tuyển Ba Lan đã vùi dập Romania 6-0 trong một trận đấu áp đảo hoàn toàn. Bước ngoặt diễn ra ở phút 22 khi trung vệ Radu Dragușin bên phía Romania nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, thủ quân Robert Lewandowski mở tỷ số trước khi hoàn tất cú hat-trick cá nhân với các bàn thắng ở phút 47 và 86. Các bàn thắng còn lại của Ba Lan được ghi do công của Piotr Zielinski, Jan Bednarek và tình huống phản lưới nhà của Virgil Ghița.

Edin Dzeko giã từ đội tuyển, Tây Ban Nha gọi bổ sung sao trẻ Carlos Espi Trận hòa 1-1 giữa Bosnia & Herzegovina và Thụy Điển đã ghi nhận cột mốc chia tay cảm động của tiền đạo 40 tuổi Edin Dzeko. Trong lần thứ 152 cũng là lần cuối cùng khoác áo ĐTQG, Dzeko rời sân ở phút 63 trong tiếng vỗ tay vang dội và hàng rào danh dự từ cầu thủ hai đội. Trước đó, Viktor Gyokeres mở tỷ số cho Thụy Điển để trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 trận Nations League liên tiếp, trước khi Kerim Alajbegović gỡ hòa cho Bosnia. Liên quan đến tình hình lực lượng của tuyển Tây Ban Nha, tiền đạo Ferran Torres (PSG) đã phải rút lui khỏi đợt tập trung do chấn thương cổ chân trái. HLV Luis de la Fuente đã lập tức gọi bổ sung chân sút trẻ Carlos Espí của Real Madrid – người vừa gây ấn tượng mạnh khi ghi tới 5 bàn thắng trong chiến thắng 13-0 của U21 Tây Ban Nha trước San Marino.

HỒ VIỆT