Đức thắng trận đầu tiên dưới thời Klopp, Bồ Đào Nha không Ronaldo vẫn thắng to

HLV Jurgen Klopp đã có chiến thắng đầu tiên cùng đội tuyển Đức trước Serbia. Trong khi đó, Bồ Đào Nha và Hà Lan có những màn ngược dòng kịch tính.

Dấu ấn chiến thuật của Jurgen Klopp

Sau hai trận đầu tiên chưa như ý (hòa Hà Lan 1-1và thất bại 0-1 trước Hy Lạp), HLV Klopp đã có được niềm vui chiến thắng đầu tay khi dẫn dắt đội tuyển Đức đánh bại Serbia với tỷ số 2-0 tại Munich ở bảng A2.

Để thực hiện cuộc cách mạng lối chơi, nhà cầm quân người Đức đã thay đổi toàn bộ 11 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thua Hy Lạp, đồng thời trao cơ hội ra mắt cho thủ môn trẻ Jonas Urbig và tiền đạo cánh Derry Scherhant.

Tuyển Đức đã triển khai lối chơi tấn công dồn dập và gây áp lực tầm cao đúng theo triết lý của Klopp. Sự lấn lướt nhanh chóng được cụ thể hóa ở phút 39 khi Florian Wirtz kiến tạo thuận lợi để tiền vệ Tom Bischof dứt điểm mở tỷ số, ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp ở lần khoác áo thứ hai.

Đàn em Nick Woltemade sau đó bỏ lỡ một cơ hội ở cột xa, nhưng đến phút 61, chính Florian Wirtz đã tự mình lập công bằng cú dứt điểm hiểm hóc ngay sát vòng cấm để ấn định thắng lợi 2-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp vô cùng hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Trận đấu này sẽ được đưa vào hồ sơ lưu trữ của tôi. Chúng tôi sẽ lấy đây làm video mẫu vì đây chính là cách chúng tôi muốn thi đấu". Ông nhấn mạnh trên kênh truyền hình ZDF rằng sự kết hợp giữa kỹ thuật và tinh thần thi đấu đã đạt mức tối đa và đây sẽ là tiêu chuẩn cho tuyển Đức. Ngôi sao Florian Wirtz cũng khẳng định chiến thắng này là bước đi đúng hướng để lấy lại niềm tin cho nền bóng đá nước nhà.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HLV Klopp còn gây chú ý khi đanh thép đáp trả các luồng ý kiến phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội và từ các chính khách nghi ngờ về sự đa dạng sắc tộc trong đội hình tuyển Đức. Chiến lược gia này thẳng thừng bác bỏ các bình luận đó là "sự nhảm nhí" và "ngu ngốc", đồng thời khẳng định tập thể tuyển Đức đang đoàn kết hơn bao giờ hết và các cầu thủ luôn tôn trọng lẫn nhau dựa trên năng lực thực sự.

Ronaldo đột ngột rời tuyển Bồ Đào Nha sau khi bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát Chỉ vài giờ trước trận đấu tại Nations League gặp Đan Mạch, Ronaldo rời đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha và không lời giải thích.

Bồ Đào Nha thắng kịch tính Đan Mạch, Hà Lan ngược dòng ngoạn mục

Tại bảng A4, đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng khi đánh bại chủ nhà Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen. Có vẻ như bcu1 sốc Ronaldo rời đội không có ảnh hưởng lớn, Bồ Đào Nha vẫn thi đấu rất hiệu quả.

Các bàn thắng của Joao Cancelo (phút 13), Goncalo Ramos (phút 25), cú đánh đầu ghi bàn đầu tiên cho ĐTQG của Vitinha (phút 67) và pha dứt điểm muộn của Joao Félix đã giúp đội khách giành trọn 3 điểm, bất chấp những nỗ lực gỡ hòa của Mikkel Damsgaard và Rasmus Hojlund bên phía Đan Mạch. HLV Jorge Jesus tự hào gọi đây là "một chiến thắng có chất lượng cao nhất".

Ở trận đấu cùng bảng A2 với Đức, Hy Lạp lại có thêm kết quả bất ngờ khi buộc đội tuyển Hà Lan phải có màn lội ngược dòng ấn tượng để hòa 2-2. Hy Lạp vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ các pha lập công của Fotis Ioannidis và Giorgos Masouras. Tuy nhiên, cú đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Virgil van Dijk từ quả phạt góc ở phút 60 cùng bàn gỡ muộn ở phút 89 của Tijjani Reijnders đã giúp "Cơn lốc màu da cam" giành lại 1 điểm quý giá.

Loạt trận Nations League cũng ghi nhận chiến thắng 2-1 của Xứ Wales trước Na Uy (thi đấu thiếu người) nhờ các bàn thắng của Dan James và Neco Williams. Trong khi đó, trận hòa 2-2 giữa Ireland và Áo tại Dublin đã gặp sự cố gián đoạn ngắn khi cổ động viên ném bóng quần vợt xuống sân để phản đối việc tuyển Ireland thi đấu với Israel ở trận đấu trước đó; tiền đạo Troy Parrott là người ghi cả hai bàn thắng cho Ireland.

HỒ VIỆT