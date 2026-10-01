Bóng đá quốc tế

Ronaldo đột ngột rời tuyển Bồ Đào Nha sau khi bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát

SGGPO

Chỉ vài giờ trước trận đấu tại Nations League gặp Đan Mạch, Ronaldo rời đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha và không lời giải thích.

Ronaldo đột ngột rời tuyển Bồ Đào Nha sau khi bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát

Căng thẳng nhen nhóm từ chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy tại Oslo. Ở trận đấu đó, Ronaldo đã phải ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh đã đi thẳng vào phòng thay đồ mà không cùng các đồng đội ra tri ân cổ động viên.

Dù HLV Jorge Jesus khẳng định giữa ông và Ronaldo không hề có mâu thuẫn cá nhân, nhà cầm quân thừa nhận bất kỳ cầu thủ nào khởi động 20–30 phút mà không được vào sân cũng sẽ không thể hài lòng.

Sự việc lên đến đỉnh điểm trong buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch tại Copenhagen. HLV Jorge Jesus công khai xác nhận sẽ tiếp tục điền tên tiền đạo trẻ Goncalo Ramos – người đã ghi bàn quyết định vào lưới Na Uy – vào đội hình xuất phát. Đề cập đến Ronaldo, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thẳng thắn tuyên bố: "Nếu tôi cần, anh ấy sẽ vào sân. Nếu tôi không cần, anh ấy sẽ không vào".

Chỉ ít lâu sau buổi họp báo của HLV Jesus tại SVĐ Parken, Ronaldo cùng các nhân viên hỗ trợ đã rời sân vận động bằng xe của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) và đáp phi cơ riêng rời Đan Mạch.

Trên trang Instagram cá nhân, siêu sao 41 tuổi đã chính thức xác nhận việc chia tay đội tuyển trong đợt tập trung này. Anh chia sẻ: "Sau buổi họp báo của HLV trưởng và cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời đại bản doanh của đội tuyển. Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật với người dân Bồ Đào Nha về lý do rời đi khỏi đội tuyển mà tôi luôn cống hiến hết mình. Giờ là lúc chúc Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội may mắn, không ngoại trừ một ai".

Sự ra đi đột ngột của Ronaldo diễn ra sau cuộc gặp giữa anh, HLV Jesus và Chủ tịch FPF Pedro Proenca. Dù HLV Jorge Jesus giải thích rằng việc Ronaldo không tham gia tập luyện chung trước đó chỉ là do thực hiện các bài tập thể lực cá nhân trong phòng gym, nhưng hành động rời đội bóng ngay trước trận đấu chính thức đã đẩy mối quan hệ giữa đôi bên vào nốt trầm nghiêm trọng.

Ở tuổi 41, Ronaldo đang nắm giữ kỷ lục vĩ đại với 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, anh cũng từng chia sẻ rằng mùa giải này có thể là năm cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình. Ronaldo còn mục tiêu lập kỷ lục ghi 1000 bàn thắng.

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