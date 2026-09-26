U23 Nhật Bản vào bán kết ASIAD 20 nhờ bàn thắng tranh cãi

U23 Nhật Bản đánh bại Triều Tiên với bàn thắng tranh cãi

U23 Nhật Bản kiểm soát nhịp độ trận đấu và liên tục tổ chức tấn công, gây sức ép lên hàng thủ U23 CHDCND Triều Tiên. Nhưng phía bên kia cũng đáp trả bằng lối chơi quyết liệt, pressing tầm cao và không ngại va chạm, khiến các pha phối hợp của đội bóng xứ sở hoa anh đào nhiều lần bị cắt đứt.

Nhưng một khoảnh khắc quyết định trận đấu đã diễn ra ở phút 39 của hiệp một. Tiền đạo mang 2 dòng máu Enwadike Uchega của Nhật Bản thắng thế trong pha tranh chấp tay đôi với hậu vệ đối phương, rồi đối mặt với thủ môn để ghi bàn. Hàng phòng ngự Triều Tiên đã phản đối dữ dội, cho rằng Enwadike đã đẩy một hậu vệ ngay trước khi sút bóng, nhưng quyết định của trọng tài không bị thay đổi.

Nhật Bản sau đó đã bảo toàn được lợi thế dẫn trước một bàn cho đến khi kết thúc trận đấu và giành vé vào bán kết trong 3 kỳ đại hội liên tiếp. Đối thủ tại bán kết của họ trong ngày 30-9 là Uzbekistan, đội đã giành quyền vào bán kết sau khi thoải mái đánh bại “ông lớn Trung Đông” Saudi Arabia trong trận tứ kết diễn ra trước đó một ngày.

Ở nhánh đấu còn lại, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ chạm trán nhau để tranh suất vào chung kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-seong, Hàn Quốc đang hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng bóng đá nam lần thứ 4 liên tiếp - một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử ASIAD.

Bắt đầu từ Incheon 2014, tiếp nối với Jakarta-Palembang 2018 và giải đấu Hàng Châu 2022 (tổ chức năm 2023), Hàn Quốc đã giành được 3 HCV liên tiếp và giờ đây chỉ cần thêm 2 chiến thắng nữa để hoàn tất cú “poker” HCV (4 lần vô địch liên tiếp).

Kịch bản về trận chung kết giữa Hàn Quốc và Nhật Bản - điều được người hâm mộ mong chờ từ lâu - đang dần trở thành hiện thực.

LINH SƠN