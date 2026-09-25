U23 Uzbekistan thắng đậm Saudi Arabia để vào bán kết ASIAD 20

Tại vòng tứ kết ASIAD 20, đội tuyển U23 Uzbekistan phải chạm trán một trong những cường quốc bóng đá của châu lục U23 Saudi Arabia, nhưng đã xuất sắc giành chiến thắng thuyết phục 3-0 để đoạt vé vào vòng đấu 4 đội mạnh nhất.

Đội tuyển U23 Uzbekistan của HLV Ravshan Khaydarov đã không cho đội bóng Ả Rập, vốn được dẫn dắt bởi chuyên gia người Italy danh tiếng Luigi Di Biagio, bất kỳ cơ hội nào thể hiện.

Sơ đồ cân bằng mà HLV Khaydarov lựa chọn đã vô hiệu hóa hoàn toàn các đợt tấn công biên tốc độ của Saudi Arabia với bộ ba Fayzullayev, Jumayev và Urinboyev đã không cho đối thủ khoảng trống để triển khai bóng ở trung lộ. Ngay ở phút thứ 12, Dilshod Murtozayev đã mở tỷ số, đưa Uzbekistan vươn lên dẫn trước. Sau bàn thắng, họ không lùi sâu phòng ngự mà chủ động áp dụng lối chơi phản công và pressing tầm cao.

Tiếp tục duy trì thế chủ động trong hiệp 2, đại diện Trung Á đã nới rộng cách biệt một cách thuyết phục ở phút 78 nhờ cú dứt điểm chính xác của Azizbek Tulqinbekov, qua đó hoàn toàn giải tỏa áp lực tâm lý. Firdavs Abdurahmonov vào sân thay người ở phút 81, đã ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Saudi Arabia chỉ 5 phút sau đó, ấn định kết quả trận đấu.

Chiến thuật của HLV Di Biagio đã thất bại. Học trò ông không thể hóa giải lối chơi pressing của Uzbekistan, trong khi hàng phòng ngự U23 Uzbekistan do Samandar chỉ huy đã ngăn chặn họ tạo ra bất kỳ tình huống nguy hiểm đáng kể nào trong suốt 90 phút. Hành trình đầy mạnh mẽ hướng tới tấm huy chương của đại diện Trung Á được củng cố qua nền tảng thể lực sung mãn và kỷ luật thi đấu chặt chẽ.

Giờ đây, thầy trò HLV Khaydarov sẽ chờ đợi để biết đối thủ ở bán kết ASIAD 20, sau cuộc đối đầu giữa ứng viên Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên diễn ra vào ngày 26-9.

LINH SƠN