Nhật Bản chấm dứt 32 năm thống trị của bóng bàn Trung Quốc

Đội tuyển bóng bàn nam Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài của Trung Quốc tại nội dung đồng đội ở ASIAD 20, khi giành chiến thắng kịch tính 3-2 trong trận chung kết để giành HCV đầu tiên sau 60 năm.

Tay vợt gốc Hoa Harimoto Tomokazu của Nhật Bản. Ảnh: THX

Cuộc tranh tài đồng đội bóng bàn ASIAD 20 diễn ra vô cùng kịch tính ngay từ trận đơn đầu tiên. Wang Chuqin - tay vợt được mệnh danh là “mạnh nhất thế giới” - dù bị dẫn trước 0-2 (5-11, 8-11) trong trận đơn đầu tiên gặp Matsushima Sora, đã lội ngược dòng ngoạn mục bằng cách thắng 3 ván tiếp theo (11-9, 11-9, 11-9).

Tỷ số giữa hai đội cân bằng 1-1 khi Wen Ruibo để thua 1-3 (7-11, 11-8, 11-4, 11-9) trước Harimoto Tomokazu. Sau đó, Lin Shidong đánh bại Doga Mi với tỷ số 3-1 (11-9, 4-11, 11-7, 11-6), nhưng Wang Chuqin lại thất bại 0-3 (7-11, 4-11, 9-11) trước Harimoto ở trận đơn thứ 4, qua đó chuyển lợi thế về phía Nhật Bản.

Ở trận đánh đơn thứ 5 mang tính quyết định, Wen Ruibo để thua Matsushima với tỷ số 1-3 (7-11, 11-8, 6-11, 8-11), khiến đội nhà thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3. Đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc đã rơi vào trạng thái bàng hoàng sau khi thất bại trước Nhật Bản sau 52 năm, và mất HCV ASIAD lần đầu tiên kể từ Hiroshima năm 1994.

Chuỗi 8 lần giành HCV liên tiếp của Trung Quốc đã chính thức chấm dứt. Kể từ lần đầu tiên cử đội tuyển tham dự ASIAD Tehran năm 1974, Trung Quốc chỉ mới bỏ lỡ HCV nội dung đồng đội nam vào các năm 1986 và 1990. Họ đã giành được 8 HCV liên tiếp tính đến kỳ ASIAD 2022, khẳng định vị thế của một cường quốc.

Đáng chú ý hơn, ngôi sao trong chiến tích của Nhật Bản là Harimoto, một tay vợt gốc Hoa. Cha mẹ của Harimoto - người thắng 2 ván trong trận chung kết - đều sinh ra tại Trung Quốc, và mẹ anh từng đại diện cho quốc gia này thi đấu tại giải vô địch thế giới.

“Việc chúng tôi đánh bại họ là minh chứng cho thấy trước đây chúng tôi đã thiếu tự tin”, Harimoto - người có em gái Miwa cũng đang thi đấu cho đội tuyển nữ Nhật Bản - chia sẻ. “Tôi rất vui, nhưng nhìn vào diễn biến thực tế của trận đấu, lối chơi hay kết quả đều không có gì bất thường cả. Chúng tôi chỉ đơn giản là đã đạt được điều mà mình còn thiếu bấy lâu nay: sự tự tin!’.

Đội tuyển Trung Quốc sở hữu tay vợt số một thế giới Wang Chuqin, trong khi 2 đồng đội của anh là Lin Shidong và Wen lần lượt xếp hạng 8 và 15 thế giới. Phía Nhật Bản có 2 tay vợt nằm trong tốp 5 là Matsushima (hạng 3) và Harimoto (hạng 4).

“Trước đây Trung Quốc có tới 6 hoặc 7 tay vợt mạnh, giúp cho sự thống trị của họ kéo dài suốt 10 hay 20 năm”, Harimoto chia sẻ. “Giờ đây, với việc cả 2 chúng tôi đều lọt vào tốp 5 thế giới, Matsushima và tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng như thế này”.

LINH SƠN