Điền kinh Bahrain với dàn tuyển thủ nhập tịch Nigeria áp đảo ASIAD

Giành chiến thắng ấn tượng với thành tích phá Kỷ lục ASIAD, đội chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m của Bahrain đã thắng tấm HCV điền kinh thứ 2 ở ASIAD 20.

Đội chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m (Ảnh: THX)

Với chính sách nhập tịch hợp lý nhưng tiêu tốn rất nhiều tiền hướng đến các tài năng châu Phi, đặc biệt là Nigeria, điền kinh Bahrain từng bước vươn tầm trở thành thế lực thật sự ở các kỳ ASIAD.

Tại kỳ ASIAD 15 diễn ra ngay tại sân nhà Doha 2006, điền kinh Bahrain chính thức bước vào hàng ngũ của các đại gia. Với 6 tấm HCV, 5 tấm HCB và cả 3 HCĐ, điền kinh Bahrain giành hạng 2 chung cuộc trên bảng xếp hạng nội dung này.

Kể từ đó đến nay, điền kinh Bahrain luôn nằm trong tốp 3 tại các kỳ ASIAD liên tục từ ASIAD 16 đến ASIAD 19. Nói đến điền kinh Bahrain, người ta nghĩ ngay đến nhiều VĐV gốc Nigeria bền bỉ, dẻo dai, sở hữu những bước chạy rất đẹp và thần tốc.

Ở đấu trường ASIAD, điền kinh Bahrain chỉ thua mỗi Trung Quốc (vốn có nền điền kinh đẳng cấp thế giới). Còn tại ASIAD 20 đang diễn ra, Bahrain tiếp tục thể hiện tham vọng, sức mạnh của họ. Đội chạy chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m bao gồm 4 VĐV: Musa Isah, Aisaz Abdullah, Alaa Sami và Salwa Eid Naser thắng tấm HCV thứ 2 cho điền kinh Bahrain khi đạt thành tích 3 phút 12 giây 87.

Các VĐV gốc Nigeria trong đội hình chạy tiếp sức Bahrain kết hợp nhuần nhuyễn đầy lợi hại giữa những chân chạy nam và nữ, đã dễ dàng đánh bại đội chạy của Ấn Độ, qua cả đội chạy của Việt Nam, đạt thành tích phá Kỷ lục ASIAD.

Kỷ lục ASIAD cũ nội dung chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m là 3 phút 14 giây 02, cũng do đội chạy Bahrain thiết lập tại kỳ ASIAD 19 ở Hàng Châu.

Gương mặt rất đáng chú ý của Bahrain là Musa Isah (HCĐ ở giải điền kinh vô địch thế giới 2019, HCV giải điền kinh vô địch châu Á 2019, đều ở nội dung tiếp sức 4x400m), Salwa Eid Naser (cựu vô địch thế giới chạy 400m).

Trước đó, Winfred Yavi giành HCV đầu tiên cho điền kinh Bahrain ở nội dung chạy 10.000m nữ. Cô đạt thành tích 32 phút 39 giây 18, đánh bại Nozomi Tanaka (Nhật Bản, HCB) ở khoảng cách 2 giây 36 và Seema Kurami (Ấn Độ) với 10 giây 87.

Yavi vui mừng sau khi giành HCV đầu tiên cho điền kinh Jamaica ở ASIAD 20 (Ảnh: THX)

Chiều nay, điền kinh Bahrain tiếp tục màn trình diễn đầy tham vọng tại ASIAD 20 trong các nội dung chạy 10.000m nam, chạy 400m nam và nữ, chạy 100m nam và nữ.

BXH huy chương của điền kinh Bahrain ở các kỳ ASIAD gần đây

ASIAD 15 6 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ (Hạng 2) ASIAD 16 6 HCV, 0 HCB, 4 HCĐ (Hạng 3) ASIAD 17 9 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ (Hạng 2) ASIAD 18 10 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ (Hạng 2) ASIAD 19 10 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ (Hạng 2)

Đ.Hg.