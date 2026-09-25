Đối thủ số 1 ca ngợi kình ngư Shin Ohashi là “thiên tài”

Kình ngư tuổi teen người Nhật Bản Shin Ohashi đang tiến gần đến cú hat-trick huy chương vàng (HCV) nội dung bơi ếch tại ASIAD 20 sau khi giành quyền vào chung kết cự ly 50m, chỉ một ngày sau khi anh phá kỷ lục thế giới ở cự ly 200m.

Shin Ohashi là kình ngư đầu tiên vượt qua rào cản 2 phút 05 giây cự ly 200m bơi ếch. Ảnh: THX

Vận động viên Shin Ohashi 17 tuổi đã đạt thành tích đáng kinh ngạc 2 phút 04,83 giây ở nội dung bơi ếch 200m, rút ​​ngắn hơn nửa giây so với kỷ lục cũ 2 phút 05,48 giây do kình ngư Qin Haiyang người Trung Quốc thiết lập tại Giải vô địch thế giới năm 2023 ở Fukuoka (Nhật Bản).

Ohashi cũng đã đưa nội dung này sang một cột mốc mới khi trở thành người đầu tiên vượt qua rào cản 2 phút 05 giây. Kỷ lục thế giới này khẳng định vị thế của Ohashi như một đối thủ đáng gờm tại Olympic Los Angeles 2028, nơi anh có thể sẽ đối đầu với siêu sao người Pháp Leon Marchand.

Đây là tấm HCV thứ 2 của Shin Ohashi tại ASIAD 20, sau khi giành chiến thắng ở nội dung bơi ếch 100m với kết quả hòa (cùng về đích) với kình ngư Dong Zhihao của Trung Quốc. Và trong sáng 25-9, Ohashi cũng đã giành quyền vào chung kết nội dung bơi ếch 50m - sẽ diễn ra vào tối cùng ngày - với thời gian 27,00 giây, chậm hơn 0,13 giây so với người có thành tích tốt nhất ở vòng loại là Qin Haiyang.

“Tôi cảm thấy thoải mái”, Ohashi chia sẻ. “Nhưng tôi cần phải ổn định tinh thần để chuẩn bị cho trận chung kết”.

Ohashi đã trở thành ngôi sao chỉ sau một đêm tại Nhật Bản, khi các chương trình tin tức truyền hình buổi sáng liên tục phát lại màn trình diễn của anh. Tài năng trẻ này cho biết mình chưa có thời gian để thực sự cảm nhận về thành tích vừa đạt được: “Tôi đã cố gắng trả lời các tin nhắn nhận được và sau đó chỉ nằm đó chờ chìm vào giấc ngủ. Tôi không ngủ nhiều, nhưng thời lượng đó cũng tương đương với giấc ngủ trong những buổi tập sáng thường ngày, nên tôi nghĩ mình vẫn sẽ ổn”.

Trong khi đó, với Qin Haiyang - người không tham gia nội dung bơi ếch 200m sau khi giành huy chương đồng ở nội dung 100m - cho biết mình “rất tôn trọng” Ohashi và mong chờ được chứng kiến ​​thêm những màn trình diễn xuất sắc khác. Qin đưa ra nhận xét sau khi dẫn đầu vòng loại nội dung bơi ếch 50m: “Cậu ấy mới chỉ 17 tuổi và thực sự có tài năng. Tôi nghĩ cậu ấy là một thiên tài”.

Ippei Watanabe - đồng đội của Shin Ohashi ở đội tuyển Nhật Bản, và cũng là cựu kỷ lục gia thế giới nội dung 200m ếch - cũng đã dành nhiều lời khen ngợi cho chàng trai trẻ này: “Tôi đã không thể ngủ được vì cứ xem đi xem lại phần thi của Ohashi trên YouTube. Có lẽ tôi còn ngủ ít hơn cả cậu ấy nữa”.

LINH SƠN