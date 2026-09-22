Sóng gió tại FIFA: Infantino đề xuất thay đổi cơ chế quản trị

Trước sức ép gia tăng từ các liên đoàn bóng đá thành viên, Chủ tịch FIFA Infantino đã chính thức đề xuất một cuộc đánh giá độc lập bên ngoài đối với cơ chế quản trị của cơ quan này.

Động thái của Chủ tịch FIFA được đưa ra sau khi kế hoạch bán cổ phần bản quyền thương mại bị bãi bỏ gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trong cộng đồng bóng đá thế giới.

Khủng hoảng bắt nguồn từ đề xuất của ông Infantino về việc bán 20% cổ phần bản quyền thương mại của FIFA (bao gồm cả giải đấu World Cup) cho các nhà đầu tư tư nhân. Nhằm xoa dịu dư luận, Chủ tịch FIFA thừa nhận việc xử lý kế hoạch này đã gây ra sự bức xúc và lo ngại đối với các thành viên.

Mặc dù ông Infantino giải thích rằng ý định ban đầu là nhằm huy động thêm tài chính cho việc phát triển bóng đá mà không từ bỏ quyền kiểm soát thể thao, việc đề xuất bị rò rỉ trước khi được trình bày đầy đủ đã tạo ra dư luận rằng đa số thành viên FIFA bị “qua mặt”.

Do sự phản đối quyết liệt cùng các đe dọa tẩy chay từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA), Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) và CONCACAF, kế hoạch này đã chính thức bị hủy bỏ vào tháng 7.

Sức ép tiếp tục leo thang khi Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Anh (FA), Debbie Hewitt, gửi thư yêu cầu công khai toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan, trong khi nhiều liên đoàn thành viên kêu gọi thay đổi bộ máy lãnh đạo.

Trong thư gửi tới Hội đồng FIFA và 211 chủ tịch liên đoàn thành viên, ông Infantino đề xuất hai bước đi chính nhằm tái cấu trúc quy trình ra quyết định: Thứ nhất yêu cầu Hội đồng FIFA xem xét việc ủy quyền cho một đơn vị độc lập đánh giá lại khung quản trị hiện tại đối với các sáng kiến chiến lược lớn và đề xuất cải tiến. Kế đến là làm rõ vai trò của Chủ tịch, Thường vụ, Hội đồng và Đại hội đồng trong cơ cấu tổ chức của FIFA.

Quyết định chấp nhận sự giám sát từ bên ngoài được xem là động thái xoa dịu bước đầu của ông Infantino trước thềm kỳ bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3-2027. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của đợt cải tổ này sẽ phụ thuộc lớn vào phạm vi quyền hạn mà Hội đồng FIFA phê chuẩn trong cuộc họp ngày 15-10 tới tại Zurich.

LONG KHANG