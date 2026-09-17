Man United bị Brighton loại khỏi Carabao Cup: Cơn ác mộng chưa hồi kết

Dù vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút bóng lăn, Man United vẫn trải qua màn sụp đổ không tưởng khi bị Brighton lội ngược dòng đánh bại 3-2 ngay tại Old Trafford.

Man United bị loại khỏi Carabao Cup và khiến đoàn quân của HLV Carrick vào cuộc khủng hoảng lớn. Ít ai ngờ trận đấu khởi đầu theo kịch bản không thể hoàn hảo hơn cho đoàn quân của Michael Carrick nhưng họ lại gục ngã chung cuộc.

Ngay phút thứ 8, tài năng trẻ 19 tuổi Shea Lacey – trong lần đá chính đầu tiên cho đội một – đã tỏa sáng với cú dứt điểm chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 2 phút sau, Mason Mount nhân đôi cách biệt sau tình huống đá bồi từ cú sút bị cản phá của Marcus Rashford.

Tạo ra khoảng cách 2 bàn quá nhanh chóng, Man United tưởng chừng đã cầm chắc tấm vé đi tiếp. Thế nhưng, thảm kịch bắt đầu diễn ra từ cuối hiệp một. Trong thời gian bù giờ, Kostoulas tận dụng sự hớ hênh của hàng phòng ngự Man United để dứt điểm hạ gục thủ thành Karl Darlow, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp hai, Brighton thi đấu bùng nổ và hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục. Phút 65, lão tướng Pascal Gross gỡ hòa 2-2 cho đội khách – đây đã là bàn thắng thứ 7 của tiền vệ người Đức vào lưới Man United. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau, cầu thủ vào sân thay người Maxim De Cuyper ấn định chiến thắng 3-2 cho Brighton.

Trận thua đau đớn này đã thiết lập nên những cột mốc lịch sử đầy cay đắng cho nửa đỏ thành Manchester. Đây là lần đầu tiên sau nửa thế kỷ (kể từ thất bại 2-3 trước Tottenham năm 1976), Man United để thua tại Old Trafford trong một trận đấu mà họ đã dẫn trước 2 bàn.

Đáng buồn hơn, kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, "Quỷ đỏ" từng có 145 trận dẫn trước 2-0 trên sân nhà và thắng tới 143 trận, nhưng kỷ lục bất bại đó đã chính thức tan vỡ dưới thời Carrick. Bên cạnh đó, Brighton tiếp tục cho thấy họ là "khắc tinh" của MU khi có năm thứ 5 liên tiếp giành chiến thắng ngay tại Old Trafford.

Thất bại này cũng phơi bày lỗ hổng lớn về chiều sâu đội hình khi HLV Carrick thực hiện tới 8 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Quyết định cất các trụ cột như Lisandro, Maguire hay thủ môn Lammens khiến hàng thủ Man United thi đấu vô cùng chệch choạc. Kết hợp với thất bại trong trận derby Manchester cuối tuần qua và lùm xùm xung quanh việc thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel xin rời CLB, Man United đang trải qua một tuần thi đấu thực sự kinh hoàng.

Khi tiếng còi dứt trận vang lên, những tiếng la ó dữ dội từ các CĐV đã dội xuống từ khắp các khán đài Old Trafford.

Sau trận đấu, HLV Michael Carrick thẳng thắn nhận lỗi: "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Màn trình diễn ở cuối hiệp hai là do lỗi của tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận thất bại theo cách này".

Thuyền trưởng của Man United cũng nhấn mạnh toàn đội phải nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị cho trận đấu vô cùng quan trọng gặp Fulham tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần.

Bốc thăm vòng 4 Carabao Cup:

Đại chiến Liverpool - Chelsea, giấc mơ cổ tích cho Fleetwood Town Kết quả bốc thăm đã tạo ra cặp đấu nảy lửa khi Liverpool tiếp đón Chelsea trên sân nhà Anfield. Trận đại chiến này càng thêm phần duyên nợ và thu hút sự chú ý khi HLV Xabi Alonso – huyền thoại một thời của The Kop – nay dẫn dắt Chelsea đối đầu lại đội bóng cũ. Cả hai gã khổng lồ nước Anh đều coi Carabao Cup là mục tiêu danh hiệu thực tế và quan trọng ở mùa giải năm nay. Đội bóng có thứ hạng thấp nhất còn trụ lại giải đấu là Fleetwood Town (đang thi đấu tại League Two - giải hạng Tư) đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Sau chiến thắng quả cảm 1-0 trước Sheffield United nhờ bàn phản lưới nhà của Rhys Norrington-Davies ở vòng 3, Fleetwood sẽ được chạm trán nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal trên sân nhà. Đây được coi là trận đấu lịch sử và là "giấc mơ có thật" đối với đại diện hạng Tư này. Vòng 4 Carabao Cup tiếp tục chứng kiến hàng loạt cuộc đối đầu căng thẳng giữa các đại diện Premier League là: Everton v Newcastle, Fulham v Crystal Palace, Bournemouth v Aston Villa, Sunderland v Brentford/ Các đội hạng dưới cũng đảm bảo sự góp mặt ít nhất đến vòng 5 khi xuất hiện cặp đấu của 2 đội bóng còn lại của League One (giải hạng Ba) là Bradford City và Peterborough United. Trong khi đó, Brighton sẽ làm khách trước đội thắng trong cặp đấu muộn giữa Man City và Norwich.

HỒ VIỆT