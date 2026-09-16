U23 Hàn Quốc thắng đậm U23 Qatar

Tiền vệ Eom Ji-sung của U23 Hàn Quốc, người đang chơi bóng tại Anh trong màu áo của CLB Swansea City, đã lập một cú hat-trick ngay trong hiệp một trận đấu đầu tiên tại bảng D - bảng đấu duy nhất chỉ có 3 đội.
Diễn ra dưới cơn mưa lớn trên sân bóng bầu dục Mizuho Park ở Nagoya, tiền đạo Kim Myeong-jun ghi bàn thắng thứ 4 cho Hàn Quốc ở phút 66, trong khi Marwan Sherif ghi bàn thắng danh dự cho Qatar ở phút 85. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung, Hàn Quốc sẽ đối đầu với Saudi Arabia, đội chỉ ra quân đối đầu Qatar vào ngày 18-9, trong trận đấu thứ 2 của mình vào ngày 22-9.
Eom Ji-sung mở tỷ số cho Hàn Quốc bằng chân trái khi trận đấu mới diễn ra chưa đầy 7 phút. Vẫn là Eom nhân đôi cách biệt cho Hàn Quốc ở phút 20, lần này bằng chân phải. Tiền vệ này hoàn thành cú hat-trick ngay trước khi hiệp một khép lại. Qatar không thể tung ra bất kỳ cú sút nào trong hiệp một, trong khi Hàn Quốc có tới 5 pha dứt điểm trúng đích.
Hàn Quốc không hề chùng xuống trong hiệp 2 mà tiếp tục dồn ép để tìm kiếm thêm bàn thắng, tiếc là các pha dứt điểm ở cự ly gần của Yang Hyun-jun (phút 52) và Kim Myeong-jun (5 phút sau đó) đều bị thủ môn Osman cản phá.
Kim Myeong-jun đã có khoảnh khắc tỏa sáng ở phút 66 khi nhận đường chọc khe, bứt tốc vào vòng cấm rồi đánh bại Osman bằng cú sút vào góc thấp bên trái, nâng tỷ số lên 4-0. Điểm trừ duy nhất của hàng thủ Hàn Quốc diễn ra ở phút 85, khi để cầu thủ vào sân thay người Marwan Sherif ghi bàn thắng danh dự cho đội tuyển Qatar.
Đối với giải đấu này, HLV Lee Min-sung đã triệu tập 9 cầu thủ đang thi đấu tại các giải châu Âu. Tuy nhiên, một trong số đó là tiền đạo Lee Young-jun (thuộc biên chế CLB Grasshopper của Thụy Sĩ) vẫn chưa được CLB chủ quản cho phép hội quân và dự kiến sẽ đến Nhật Bản ngay trước thềm trận đấu gặp Saudi Arabia.
Tại Nagoya, 15 đội tuyển được chia thành 3 bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Bảng D là bảng đấu duy nhất chỉ có 3 đội, do đó Hàn Quốc sẽ chỉ thi đấu 2 trận vòng bảng, thay vì 3 trận như các đội ở 3 bảng còn lại. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.
Nếu giành ngôi đầu bảng D, Hàn Quốc sẽ chạm trán đội nhì bảng C tại tứ kết vào ngày 25-9. Ngược lại, nếu chỉ xếp thứ 2 tại bảng D, đối thủ của họ ở tứ kết sẽ là đội nhất bảng C trong trận đấu diễn ra ngày 25-9.
Các trận bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 30-9. Trận tranh HCĐ và trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 3-10.