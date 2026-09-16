U23 Hàn Quốc thắng đậm U23 Qatar

Đội tuyển U23 Hàn Quốc đã đánh bại U23 Qatar với tỷ số 4-1 trong trận mở màn môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á Aichi-Nagoya (ASIAD 20), đánh dấu khởi đầu thắng lợi trên hành trình chinh phục tấm HCV thứ 4 liên tiếp.

U23 Hàn Quốc khẳng định sức mạnh khi đánh bại U23 Qatar

Tiền vệ Eom Ji-sung của U23 Hàn Quốc, người đang chơi bóng tại Anh trong màu áo của CLB Swansea City, đã lập một cú hat-trick ngay trong hiệp một trận đấu đầu tiên tại bảng D - bảng đấu duy nhất chỉ có 3 đội.

Diễn ra dưới cơn mưa lớn trên sân bóng bầu dục Mizuho Park ở Nagoya, tiền đạo Kim Myeong-jun ghi bàn thắng thứ 4 cho Hàn Quốc ở phút 66, trong khi Marwan Sherif ghi bàn thắng danh dự cho Qatar ở phút 85. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung, Hàn Quốc sẽ đối đầu với Saudi Arabia, đội chỉ ra quân đối đầu Qatar vào ngày 18-9, trong trận đấu thứ 2 của mình vào ngày 22-9.

Eom Ji-sung mở tỷ số cho Hàn Quốc bằng chân trái khi trận đấu mới diễn ra chưa đầy 7 phút. Vẫn là Eom nhân đôi cách biệt cho Hàn Quốc ở phút 20, lần này bằng chân phải. Tiền vệ này hoàn thành cú hat-trick ngay trước khi hiệp một khép lại. Qatar không thể tung ra bất kỳ cú sút nào trong hiệp một, trong khi Hàn Quốc có tới 5 pha dứt điểm trúng đích.

Hàn Quốc không hề chùng xuống trong hiệp 2 mà tiếp tục dồn ép để tìm kiếm thêm bàn thắng, tiếc là các pha dứt điểm ở cự ly gần của Yang Hyun-jun (phút 52) ​​và Kim Myeong-jun (5 phút sau đó) đều bị thủ môn Osman cản phá.

Kim Myeong-jun đã có khoảnh khắc tỏa sáng ở phút 66 khi nhận đường chọc khe, bứt tốc vào vòng cấm rồi đánh bại Osman bằng cú sút vào góc thấp bên trái, nâng tỷ số lên 4-0. Điểm trừ duy nhất của hàng thủ Hàn Quốc diễn ra ở phút 85, khi để cầu thủ vào sân thay người Marwan Sherif ghi bàn thắng danh dự cho đội tuyển Qatar.

Đối với giải đấu này, HLV Lee Min-sung đã triệu tập 9 cầu thủ đang thi đấu tại các giải châu Âu. Tuy nhiên, một trong số đó là tiền đạo Lee Young-jun (thuộc biên chế CLB Grasshopper của Thụy Sĩ) vẫn chưa được CLB chủ quản cho phép hội quân và dự kiến ​​sẽ đến Nhật Bản ngay trước thềm trận đấu gặp Saudi Arabia.

Tại Nagoya, 15 đội tuyển được chia thành 3 bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Bảng D là bảng đấu duy nhất chỉ có 3 đội, do đó Hàn Quốc sẽ chỉ thi đấu 2 trận vòng bảng, thay vì 3 trận như các đội ở 3 bảng còn lại. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Nếu giành ngôi đầu bảng D, Hàn Quốc sẽ chạm trán đội nhì bảng C tại tứ kết vào ngày 25-9. Ngược lại, nếu chỉ xếp thứ 2 tại bảng D, đối thủ của họ ở tứ kết sẽ là đội nhất bảng C trong trận đấu diễn ra ngày 25-9.

Các trận bán kết dự kiến ​​diễn ra vào ngày 30-9. Trận tranh HCĐ và trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 3-10.

LINH SƠN