Đội tuyển Trung Quốc lo lắng trước AFC Asian Cup

Đội tuyển Trung Quốc đã thua Tajikistan với tỷ số 0-1 trong trận giao hữu hôm 6-10, đánh dấu thất bại thứ 3 liên tiếp của họ và là màn chạy đà đáng lo ngại trước thềm AFC Asian Cup sẽ diễn ra vào đầu năm tới.

Trung Quốc (phải) để thua Tajikistan với tỷ số 0-1 trong trận giao hữu hôm 6-10. Ảnh: THX

Hai đội không thể phá vỡ thế bế tắc trong hiệp một trước khi Vahdat Khanonov đưa Tajikistan vươn lên dẫn trước ở phút 53. Thủ môn Liu Dianzuo của Trung Quốc không thể bắt dính cú sút xa của đối phương, tạo điều kiện cho Khanonov băng vào đá bồi cận thành ghi bàn.

Nhiệm vụ của Trung Quốc trở nên khó khăn hơn 6 phút sau đó khi Wei Shihao bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2 với lỗi thúc cùi chỏ vào đối thủ. Trước đó, Wei đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 45.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển nam quốc gia Trung Quốc để thủng lưới trước Tajikistan kể từ năm 1998. Trước đó, Trung Quốc đã giữ sạch lưới trong cả 3 lần đối đầu Tajikistan, với thành tích 2 thắng và 1 hòa. Trận thua này diễn ra sau thất bại nặng nề 0-5 trên sân nhà trước Palestine, và 0-3 trước New Zealand vào cuối tháng 9.

HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc Shao Jiayi cho biết trận đấu đã làm nổi bật áp lực của các giải đấu quốc tế cũng như trình độ bóng đá ngày càng được nâng cao trên khắp châu Á. Ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần cải thiện cả về năng lực cá nhân lẫn lối chơi tập thể mới hy vọng hướng đến một kỳ AFC Asian Cup thành công.

“Việc các vấn đề bộc lộ sớm lại là điều tốt. Vẫn còn 3 tháng để chuẩn bị cho Asian Cup và tôi tin rằng chúng tôi có thể vực dậy”, Shao Jiayi nhấn mạnh.

Đề cập đến thất bại thứ 3 liên tiếp, vị HLV này thừa nhận áp lực mà mình đang gánh chịu nhưng cũng chỉ ra điểm tích cực là sự ra mắt của một số cầu thủ trẻ: “Tuổi trẻ là một quá trình học hỏi. Họ sẽ tích lũy kinh nghiệm qua các trận đấu. Quá trình này quả thực có chút gian nan, nhưng chúng tôi phải tiếp tục tiến bước. Trên cương vị HLV trưởng, tôi vẫn hài lòng về họ”.

LINH SƠN