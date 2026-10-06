Yamal bỏ xa dàn sao Barcelona trên bảng lương

Lamine Yamal đã có khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng, khẳng định là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh và điều này chắc chắn sẽ được phản ánh qua mức lương mới mà Barcelona sẽ trao cho anh theo thỏa thuận trước đó.

Lamine Yamal (phải) trong màu áo Barcelona. Ảnh: THX

Hiện tại, ngôi sao chạy cánh 19 tuổi Yamal nhận lương cao nhất tại Barcelona, ​​với thu nhập sau thuế ước tính gần 20 triệu Euro, bao gồm cả lương cứng và các khoản thưởng theo thành tích. Trong khi đó, ​​tiền vệ Rodri khi gia nhập Barcelona mới trở thành đối thủ cạnh tranh sát sao về mặt thu nhập và không kém cạnh là bao, tương tự Raphinha cũng sẽ gia nhập nhóm này sau gia hạn hợp đồng đến năm 2030.

Tuy nhiên, theo tờ MARCA, sự bám đuổi của bộ đôi này sẽ không kéo dài lâu, bởi tài năng trẻ Yamal đã có kế hoạch được tăng lương trong thời gian tới. Lần gia hạn hợp đồng gần nhất của Yamal với Barcelona diễn ra vào năm 2025, khi đó, anh đã ký một thỏa thuận dài hạn kèm điều khoản tăng lương sau 2 năm dựa trên phong độ thi đấu. Và không cần phải bàn cãi, Yamal đã chơi vượt xa kỳ vọng xứng đáng nhận được phần thưởng này.

Tờ báo Tây Ban Nha cũng xác nhận rằng việc tăng lương cho Yamal sẽ cần thêm vài tháng nữa mới có hiệu lực, và nguyên nhân chủ yếu liên quan đến “Giới hạn chi phí nhân sự thể thao” (Sports Staff Cost Limit) của Barcelona.

Hiện tại, giới hạn chi phí của CLB đang ở mức 582 triệu Euro, trong khi tổng quỹ lương hiện tại đã lên tới gần 581 triệu Euro. Do đó, không còn nhiều dư địa để thực hiện việc tăng lương ngay lập tức. Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự của Barcelona ước tính rằng hạn mức quỹ lương của CLB sẽ tăng lên mức 636 triệu Euro trong năm nay, qua đó mang lại sự linh hoạt cần thiết để thực hiện việc tăng lương cho Yamal như đã cam kết.

Ứng viên Quả bóng vàng 2026 đang có mùa giải mới bùng nổ cho CLB khi ghi 8 bàn thắng, điều này xảy ra khi anh lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi bàn ở 5 trận liên tiếp cho Barcelona. Đóng góp quan trọng của Yamal đã giúp nhà vô địch Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau 7 trận và củng cố vị trí dẫn đầu La Liga.

Ngoài ra, ngôi sao 19 tuổi cũng đã ghi 4 bàn thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha chỉ trong 3 trận đấu gặp Anh, Croatia và CH Séc, góp công lớn giúp đương kim vô địch thế giới dẫn đầu bảng đấu tại Nations League với thành tích toàn thắng tính đến thời điểm hiện tại.

LINH SƠN