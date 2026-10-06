Yêu cầu trong hợp đồng mới của Olise khiến Bayern lo lắng

Tiền đạo Michael Olise muốn cài điều khoản giải phóng hợp đồng vào bản gia hạn đã khiến một số người đặt dấu hỏi về sự cam kết của anh đối với Bayern Munich.

Michael Olise đang bùng nổ trong màu áo tuyển Pháp lẫn CLB. Ảnh: THX

Phần lớn các cuộc thảo luận chuyển nhượng tại Bayern mùa hè vừa qua đều xoay quanh Olise và tương lai của anh. Đã có nhiều đồn đoán về việc anh sẽ rời đi, nhưng Bayern dập tắt hoàn toàn những tin đồn này, khẳng định rằng Olise không phải là cầu thủ để bán bất kể mức giá nào.

Tuy nhiên, với việc ngôi sao 24 tuổi người Pháp tiếp tục có khởi đầu cực kỳ ấn tượng ở mùa giải mới, những tin đồn bắt đầu rộ lên trở lại. Ngôi sao người Pháp hiện còn hợp đồng với Bayern đến năm 2029.

Theo tin từ tờ BILD, Bayern rất muốn ký hợp đồng mới với tiền đạo này để ngăn chặn các CLB khác, nhưng có vẻ như quá trình đàm phán với Olise sẽ không hề dễ dàng. Vấn đề hiện nằm ở việc cầu thủ muốn cài điều khoản giải phóng hợp đồng vào bản gia hạn, và việc thống nhất con số cho điều khoản này mới là điều khó nhất. Cầu thủ sẽ muốn một mức giá giúp việc ra đi trở nên dễ dàng hơn, trong khi CLB lại muốn một con số mà không đội bóng nào khác có thể đáp ứng.

Trước đây, từng có các CLB như Real Madrid và Barcelona cài điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 1 tỷ EUR cho các ngôi sao của họ. Bayern chắc chắn cũng muốn làm điều tương tự. Ngược lại, cầu thủ thường muốn mức phí thấp hơn, có lẽ vào khoảng 200 triệu EUR, để tạo điều kiện cho một vụ chuyển nhượng tiềm năng.

Báo cáo cũng cho biết Bayern đã thể hiện rõ quan điểm: họ sẽ cho Olise thời hạn đến cuối mùa hè năm sau để đồng ý gia hạn hợp đồng. Một số người trong CLB tin rằng anh không thực sự cam kết gắn bó lâu dài với Bayern và đang hướng tâm trí về một bến đỗ khác. Mùa hè năm sau vẫn còn khá xa nên mọi chuyện có thể thay đổi, nhưng hiện tại, 2 bên dường như đang rơi vào thế bế tắc.

Olise đang duy trì phong độ ấn tượng như cuối mùa giải trước, khi ghi 8 bàn và có 4 pha kiến ​​tạo trong 7 trận đầu tiên cho Bayern, đồng thời đóng góp 4 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo cho tuyển Pháp trong đợt tập trung quốc tế vừa qua.

LINH SƠN