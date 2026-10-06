Hồi chuông cảnh báo về tình trạng kiệt sức của Erling Haaland

Tiền đạo 26 tuổi Erling Haaland của Manchester City đang cho thấy những dấu hiệu kiệt sức rõ rệt về mặt thể lực sau chuỗi trận thi đấu liên tục không ngừng nghỉ cho Man City và đội tuyển Na Uy.

Erling Haaland cùng các đồng đội chia vui sau pha ghi bàn vào lưới Brazil để vào tứ kết World Cup

Trong thất bại 1-2 của Na Uy trước Bồ Đào Nha tại Bảng A4 Nations League, chân sút chủ lực này đã phải rời sân ở phút 67 với bước đi tập tễnh. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Haaland cùng một số ngôi sao đã rời sân bay bằng chuyên cơ riêng để tận dụng kỳ nghỉ ngắn ngày trước khi trở lại tập trung cùng câu lạc bộ.

HLV đội tuyển Na Uy, ông Stale Solbakken, đã thẳng thắn mô tả tình trạng của học trò bằng cụm từ "hoàn toàn kiệt sức". Solbakken chỉ ra rằng một số cầu thủ của ông chỉ có vỏn vẹn 6 đến 7 ngày nghỉ hè sau một mùa giải kéo dài. Khác với những công việc bình thường, các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp phải bước ngay vào mùa giải mới và tham gia các giải đấu quốc tế, tạo ra một áp lực thể chất cực kỳ khủng khiếp.

Solbakken nhấn mạnh rằng Haaland nằm trong nhóm cầu thủ phải gánh vác khối lượng vận động nặng nề nhất hiện nay. Nguyên nhân xuất phát từ việc Man City tranh tài ở mọi giải đấu và Haaland luôn là nhân tố chủ chốt trong đội hình. Tiền vệ Patrick Berg của Na Uy cũng đồng tình khi cho rằng việc Haaland cạn kiệt thể lực sau khi đá chính cả 3 trận trước đó cho đội tuyển là điều không mấy bất ngờ.

Áp lực thể lực lên Haaland đã tích tụ từ mùa hè khi việc Na Uy lọt vào tứ kết World Cup đã rút ngắn đáng kể thời gian nghỉ ngơi của anh. Sau đó, anh tiếp tục cày ải trong tất cả các trận đấu tại Ngoại hạng Anh cho Man City và ghi được 5 bàn thắng. Ở đợt tập trung FIFA Days này, sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch tại Nations League, Haaland đã công khai đăng tải lên mạng xã hội dòng trạng thái: "Quá mệt mỏi. Trận đấu mới lại diễn ra sau 70 giờ nữa".

Tình trạng của Haaland đã khiến Hiệp hội Cầu thủ Na Uy (NISO) phải lên tiếng cảnh báo. Người đứng đầu NISO, ông Kristoffer Vatshaug, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về xu hướng gia tăng tải trọng thi đấu lên các vận động viên đỉnh cao, cho rằng điều này đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe của nhiều cầu thủ. NISO kêu gọi cần phải có những hướng dẫn rõ ràng hơn về khối lượng công việc và thời gian phục hồi, bao gồm khoảng cách giữa các trận đấu và thời gian hồi phục sau mỗi mùa giải.

Ông Vatshaug khẳng định trách nhiệm bảo vệ sức khỏe không thể đè lên vai bản thân các cầu thủ, bởi cầu thủ bóng đá luôn muốn ra sân cống hiến cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Với việc Man City chuẩn bị đối đầu với Liverpool tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật tới, Haaland chỉ có vỏn vẹn 6 ngày để hồi phục thể lực trước khi bước vào một cuộc chạm trán nảy lửa khác.

HỒ VIỆT