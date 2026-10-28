Lamine Yamal không vội vàng giành Quả bóng vàng

Trong năm thứ 3 liên tiếp có mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng (Ballon d'Or), Lamine Yamal lần thứ 3 được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Tuy nhiên, ngôi sao chạy cánh 19 tuổi đang đặt mục tiêu chinh phục giải thưởng cao quý nhất - danh hiệu mà năm nay đã thuộc về Harry Kane.

Lamine Yamal lần thứ 3 được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Ảnh: THX

Lamine Yamal, 19 tuổi, đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn, xếp sau Harry Kane (Bayern Munich/Anh) và Kylian Mbappe (Real Madrid/Pháp). Đây là một kết cục đặc biệt thất vọng với tài năng đang khoác áo Barcelona, người từng về nhì ở lễ trao giải Quả bóng vàng năm ngoái (sau Ousmane Dembele) và đặc biệt là vừa cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Tuy nhiên, Yamal đã chia sẻ trên mạng xã hội để trấn an người hâm mộ rằng việc không giành được giải thưởng cá nhân danh giá nhất làng túc cầu sẽ không làm anh nản lòng.

“Rồi nó sẽ đến thôi. Những điều tốt đẹp cần có thời gian. Tôi tin tưởng vào con đường mình đang xây dựng”, Yamal viết. “Không cần vội vã, chỉ cần sự hào hứng cùng niềm tin vững chắc rằng một ngày nào đó, thời của tôi sẽ đến. Chúc mừng những người chiến thắng. Giờ đây, tôi tập trung trở lại vào điều quan trọng nhất: giúp FC Barcelona tiếp tục giành chiến thắng”.

Tài năng trẻ của Barcelona là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng sau một mùa giải 2025-2026 đầy ấn tượng, ghi 25 bàn thắng và đóng góp 20 pha kiến ​​tạo sau 57 lần ra sân, góp công lớn giúp Barcelona bảo vệ thành công chức vô địch La Liga và giành Siêu cúp Tây Ban Nha. Yamal cũng đóng vai trò then chốt trong đội hình Tây Ban Nha lần thứ 2 vô địch World Cup ở giải đấu tại Mỹ hồi tháng 7.

Dù chỉ ghi được một bàn thắng tại World Cup 2026 - do vừa trở lại sau chấn thương gặp phải cuối mùa giải cùng Barcelona - nhưng Yamal vẫn là nhân tố chủ chốt. Anh đã xuất phát ở 7 trong 8 trận đấu của La Roja, liên tục gây sóng gió bên hành lang cánh phải và thường xuyên thu hút sự theo kèm của 2 hậu vệ đối phương trong suốt giải đấu tại Bắc Mỹ.

Tài năng của Yamal cũng được nổi bật qua thông điệp đầy chân thành từ chủ nhân giải thưởng Ballon d’Or 2026 Harry Kane. Theo đó, chân sút 33 tuổi người Anh nhấn mạnh về độ tuổi của Yamal, cho rằng bản thân vẫn còn phải thi đấu theo dạng cho mượn ở tuổi 19, nhưng tài năng người Tây Ban Nha hiện tại đã là nhân tố quan trọng trong chức vô địch châu Âu và World Cup của Tây Ban Nha, hay giành 3 chức vô địch La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha cùng Barcelona.

Kane chia sẻ trên Mundo Deportivo: “Yamal là một cầu thủ đáng kinh ngạc. Những gì cậu ấy thể hiện ở độ tuổi này thực sự phi thường. Bản thân tôi từng phải thi đấu dưới dạng cho mượn tại nhiều CLB khác nhau để tìm kiếm con đường cho riêng mình. Điều đó cho thấy lộ trình sự nghiệp của mỗi người đều khác biệt. Yamal đã có một khởi đầu tuyệt vời, và những gì cậu ấy làm được khi còn quá trẻ đã chứng minh rõ ràng tài năng cùng đẳng cấp của mình”.

LINH SƠN