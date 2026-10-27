Chú của Lamine Yamal: “Ai cũng biết cậu ấy giỏi nhất”

Chú của Lamine Yamal đã công khai chỉ trích quyết định trao Quả bóng vàng cho Harry Kane thay vì tiền vệ cánh của Barcelona, người chỉ giành được Quả bóng đồng cùng với phần thưởng Kopa Trophy dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Yamal trong buổi lễ trao giải (Ảnh: THX)

Theo tờ Goal, chú của Yamal gây tranh cãi khi tuyên bố rằng những người hâm mộ bóng đá thực sự bỏ tiền ra để xem cháu trai ông thi đấu, chứ không phải tiền đạo của CLB Bayern Munich và đội tuyển Anh.

Kane đã làm nên lịch sử vào rạng sáng 27-10 tại Nhà hát Palladium ở London. Tiền đạo Bayern trở thành người Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ khi Michael Owen có được vinh dự này vào năm 2001.

Tiền đạo của Real Madrid và đội tuyển Pháp, Kylian Mbappe về nhì, Yamal đứng thứ 3. Cầu thủ 19 tuổi này có vẻ rất buồn khi Kane nhận cúp, mặc dù anh cũng giành được giải Tài năng trẻ của năm lần thứ 3 liên tiếp.

Kết quả bỏ phiếu không làm hài lòng gia đình Yamal. Chia sẻ với El Larguero, chú của anh, ông Abdul Abdellaoui bày tỏ thất vọng sâu sắc, cho là cháu của ông bị đối xử bất công. Abdellaoui khẳng định ngôi sao của Barcelona nên thắng Quả bóng vàng đầu tiên của mình.

“Cháu trai tôi thật tuyệt vời. Yamal là cầu thủ giỏi nhất thế giới, ai cũng biết điều đó”, Abdul tuyên bố, “Nếu như bạn thích bóng đá, bạn sẽ đến xem Lamine Yamal, chứ không phải Harry Kane. Phải thừa nhận Kane là một chân sút xuất sắc nhưng Yamal mới là cầu thủ tỏa sáng nhất trên sân cỏ”.

Yamal đã có một năm thi đấu xuất sắc cả ở cấp CLB và ĐTQG. Anh giúp Barcelona giành La Liga trước khi đóng vai trò lớn trong chiến thắng World Cup của Tây Ban Nha mùa Hè vừa qua.

Dù sở hữu những danh hiệu lớn này, Abdul tin rằng cháu trai mình đã bị bỏ qua hoàn toàn vì tuổi còn trẻ. Ông nghĩ các nhà báo đã cảm tính lựa chọn trao giải cho đội trưởng kỳ cựu của tuyển Anh.

“Vì Yamal còn trẻ. Họ luôn nói cậu ấy còn thời gian, khi chỉ mới 19 tuổi. Đó là lý do họ không trao giải cho cậu ấy”, Abdul giải thích, “Còn Harry Kane, chỉ còn vài ngày thi đấu ngắn ngủi, nên họ trao giải cho cậu ấy”.

Con đường sự nghiệp của Yamal vẫn đầy triển vọng. Nhiều chuyên gia nhận định, anh sẽ giành giải thưởng Quả bóng vàng danh giá này vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình.

Cầu thủ trưởng thành từ học viện Barca giờ sẽ dồn hết tâm sức vào sự nghiệp bóng đá cấp CLB. Anh tập trung vào việc bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập của mình, khi Barcelona đang dẫn đầu La Liga năm nay.

Đ.Hg.