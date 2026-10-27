Yamal muốn nhường giải thưởng lớn cho Cubarsi

Ngôi sao tấn công của Barcelona Lamine Yamal khi lên nhận giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm (Kopa Trophy) đã khẳng định, giải thưởng mà anh lần thứ 3 nhận được này lẽ ra nên thuộc về một đồng đội xuất sắc ở CLB Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Lamine Yamal (trái) lần thứ 3 liên tiếp nhận giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm. Ảnh: THX

Lamine Yamal dù không giành được giải thưởng cao quý nhất tại lễ trao giải Ballon d'Or (Quả bóng vàng) năm 2026 diễn ra ở London (Anh) vào rạng sáng 27-10, anh vẫn được mời lên bục nhận một danh hiệu khác. Ngôi sao 19 tuổi này đã giành được Kopa Trophy - giải thưởng dành cho Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm - lần thứ 3 liên tiếp.

Giải thưởng này chỉ dành cho các cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống, nhưng một cầu thủ có thể giành chiến thắng nhiều lần trước khi vượt quá độ tuổi quy định.

Yamal dù từng được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Ballon d'Or năm nay, nhưng việc nhận Kopa Trophy là minh chứng cho thấy những đóng góp của anh vẫn xứng đáng được ghi nhận, bất kể kết quả bình chọn cuối cùng ra sao. Tuy nhiên, khi bước lên sân khấu để nhận giải, ngôi sao trẻ của Barcelona đã bày tỏ sự tiếc nuối vì người đứng trên bục nhận giải không phải là một cái tên khác, thẳng thắn chia sẻ rằng anh cảm thấy có một người khác xứng đáng nhận giải thưởng này hơn.

Đồng đội của Yamal tại Barcelona - cũng là một sản phẩm từ lò đào tạo La Masia và cùng 19 tuổi - Pau Cubarsi, cũng nằm trong danh sách đề cử Kopa Trophy năm nay nhưng không giành chiến thắng.

Theo Yamal, chính hậu vệ trẻ này mới là người xứng đáng đứng trên bục nhận giải thay vì anh: “Tôi ước gì người đồng đội Pau Cubarsi của mình cũng có mặt ở đây, vì tôi nghĩ giải thưởng này xứng đáng thuộc về cậu ấy. Cubarsi đã duy trì phong độ xuất sắc suốt một thời gian dài. Đây là năm thứ 3 tôi góp mặt tại đây để nhận giải thưởng này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến CLB và đội tuyển quốc gia của mình. Riêng với giải thưởng lần này, lẽ ra nó nên thuộc về Cubarsi”.

Xét cho cùng, dù Cubarsi đã có một mùa giải thực sự đáng kinh ngạc, nhưng anh vẫn không thể vượt qua Yamal trong cuộc đua giành giải Kopa Trophy. Yamal đã thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng trong màu áo Barcelona, đóng góp vào lối chơi trên mọi phương diện - không chỉ ghi bàn mà còn thể hiện sự sáng tạo, khả năng luân chuyển bóng, đi bóng đột phá và nhiều đóng góp khác.

Trong khi đó, dù Cubarsi đã chơi trọn vẹn từng phút cho Tây Ban Nha tại các giải đấu quốc tế. Anh cũng trở thành điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự Barcelona suốt thời gian qua. Tuy nhiên, với chiến thuật dâng cao đội hình dưới thời Hansi Flick, các chỉ số phòng ngự của Barcelona tại Camp Nou chưa thể sánh bằng những hàng thủ xuất sắc nhất thế giới; vì vậy, chừng đó là chưa đủ để giúp cậu ấy giành chiến thắng.

LINH SƠN