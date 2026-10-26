Barcelona thua Real vì “không thể hiện đúng phong độ”

Tiền vệ Pedri của Barcelona đã lên tiếng về thất bại 1-2 của đội nhà trước Real Madrid trong trận El Clasico, thừa nhận cả đội đã chơi dưới sức trên sân nhà Camp Nou dẫn đến những sai lầm ngớ ngẩn.

Lamine Yamal là một trong những ngôi sao bất ngờ chơi kém phía Barcelona. Ảnh: THX

Kylian Mbappe đã lập cú đúp, xen giữa là bàn gỡ hòa của Raphinha, giúp Real Madrid giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Bàn thắng ở phút 87 của Mbappe đã chấm dứt chuỗi 9 trận thắng liên tiếp của Barcelona tại giải đấu, đồng thời giúp đội bóng của HLV Jose Mourinho rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu bảng mà thầy trò Hansi Flick nắm giữ xuống còn 3 điểm.

Pedri bày tỏ sự tiếc nuối với DAZN: “Nhìn chung, chúng tôi không có một trận đấu tốt. Trong hiệp một, chúng tôi không thể hiện đúng phong độ - chơi rất chậm chạp, để mất bóng nhiều lần một cách ngớ ngẩn. Sang hiệp 2, chúng tôi đã gỡ hòa, nhưng trong một tình huống chuyển trạng thái - điều chúng tôi biết đối thủ có thể thực hiện nhưng lại phòng ngự không tốt - họ đã ghi bàn thắng thứ 2. Chúng tôi cần cải thiện để tiếp tục tiến lên. Mùa giải vẫn còn rất dài”.

Kết quả này khép lại một tuần đáng quên đối với Barcelona. Sau chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, họ phải nhận 2 thất bại liên tiếp, trước đó là trận thua 2-4 trên sân của Paris Saint-Germain tại Champions League.

Dù nhận thất bại đầu tiên tại La Liga, Barcelona vẫn giữ vững ngôi đầu bảng nhưng hiện chỉ còn hơn 2 điểm so với đội nhì bảng Atletico Madrid. Real Madrid đang đứng thứ 3, kém đoàn quân của Hansi Flick 3 điểm sau 10 vòng đấu.

HLV Flick từ chối gọi những thất bại này là một “gáo nước lạnh”. Ông cho rằng sự mệt mỏi chính là nguyên nhân dẫn đến các trận thua, cùng với danh sách chấn thương ở hàng phòng ngự - bao gồm Andreas Christensen, Jules Kounde, Eric Garcia và mới đây là Xavi Espart (rời sân ngay trong hiệp một)

“Barca đã thua 2 trận, tất nhiên là không ai vui vẻ gì. Chúng tôi cảm thấy thất vọng”, nhà cầm quân người Đức chia sẻ. “Hiệp một, các cầu thủ của tôi chơi không tốt. Sang hiệp 2, sau khi gỡ hòa, chúng tôi đã chơi khởi sắc hơn và kiểm soát được thế trận. Chỉ là chúng tôi thiếu một chút may mắn. Đối thủ đã chơi tốt và không để lại nhiều khoảng trống”.

“Trận này, có thể thấy rõ chúng tôi thiếu đi sự tươi mới. Vấn đề nằm ở đó”, Flick nhấn mạnh thêm. “Rõ ràng các cầu thủ không có thể trạng tốt nhất. Trong những trận cầu lớn, các chi tiết nhỏ đều rất quan trọng và chính chúng sẽ định đoạt kết quả trận đấu. Mọi chuyện không hề dễ dàng với các cầu thủ.

Tuy nhiên, đây mới là thất bại đầu tiên tại La Liga. Điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, thất bại là một phần của cuộc chơi. Giờ chúng tôi cần hồi phục tốt, tập luyện hiệu quả và phải biết đứng dậy sau thất bại này”.

LINH SƠN