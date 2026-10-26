Mbappe lập cú đúp, Real Madrid đánh bại Barcelona ngay tại Camp Nou

Kylian Mbappe trở thành tâm điểm trận El Clasico tối 25-10 khi ghi cả hai bàn thắng, giúp Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 ngay trên sân Camp Nou ở vòng 10 La Liga 2026-2027.

Mbappe ghi 2 bàn giúp Real thắng chủ nhà Barca. Ảnh: TMN

Bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng từ đầu mùa, Barcelona chủ động kiểm soát bóng và tìm cách gây sức ép lên hàng thủ Real Madrid. Tuy nhiên, đội khách cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái nhanh, liên tục khiến hàng phòng ngự đối phương phải cảnh giác.

Bước ngoặt đầu tiên xuất hiện ở phút 41. Từ tình huống tấn công bên cánh trái của Real Madrid, hậu vệ Gerard Martin phá bóng thiếu dứt khoát, đưa bóng chạm người Mbappe đổi hướng vào lưới. Bàn thắng có phần may mắn giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0.

Sang hiệp 2, Barcelona gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 61. Sau đường chuyền của Pedri, Raphinha dứt điểm hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Bàn thắng tiếp thêm hưng phấn cho đội chủ nhà, buộc Real Madrid phải lùi sâu chống đỡ nhiều đợt tấn công.

Tưởng chừng cuộc đối đầu sẽ khép lại với tỷ số hòa, Mbappe một lần nữa lên tiếng ở phút 87. Từ pha phản công nhanh sau cú tỉa bóng điệu nghệ của Bellingham giữa vòng vây 3 cầu thủ chủ nhà, Eduardo Camavinga thoát xuống rồi căng ngang thuận lợi để tiền đạo người Pháp ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid.

Thất bại ngay tại Camp Nou khiến Barcelona đứt mạch 9 trận toàn thắng ở La Liga mùa này. Đội bóng xứ Catalonia vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm, nhưng khoảng cách với Real Madrid đã thu hẹp còn 3 điểm. Trong khi đó, chiến thắng mang ý nghĩa danh dự ở trận El Clasico còn giúp thầy trò HLV Jose Mourinho thắp lại sức nóng cuộc đua vô địch.

PHẠM QUANG