5 yếu tố quyết định Siêu kinh điển: Bản lĩnh Mourinho đương đầu "pháo đài" Nou Camp

Sự quyền biến của Mourinho, chất lượng cá nhân của các ngôi sao bên phía Real hay phong độ hủy diệt của Barcelona chính là những yếu tố khiến trận Siêu kinh điển làm cả thế giới phải nín thở dõi theo.

Jose Mourinho và cái uy đối đầu

Sự trở lại của HLV Mourinho trên băng ghế huấn luyện Real Madrid sau 13 năm mang lại bầu không khí rực lửa quen thuộc cho trận El Clasico. Dù vừa phải chịu sức ép sau các thất bại tại La Liga, "Người đặc biệt" vẫn sở hữu bản lĩnh đáng nể trước Barcelona.

Trước khi rời Bernabeu ở nhiệm kỳ đầu, Mourinho từng sở hữu chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trước Barca trên mọi đấu trường (thắng 3, hòa 2). Nếu không thua tại Camp Nou tuần này, ông sẽ trở thành huấn luyện viên thứ ba trong lịch sử Real Madrid chạm cột mốc 6 trận bất bại liên tiếp ở Siêu kinh điển, sau Miguel Munoz và Vicente del Bosque.

Tuy nhiên, đối thủ của Mourinho - Hansi Flick lại đang tỏ ra áp đảo trong các trận El Clasico. Chiến lược gia người Đức đã giành chiến thắng 6 trong 7 lần chạm trán Real Madrid kể từ khi tiếp quản Barcelona, đưa thành tích đối đầu lịch sử giữa hai CLB về thế cân bằng tuyệt đối: mỗi đội thắng 106 trận sau 264 lần đụng độ chính thức.

Pháo đài Camp Nou đối lập với phong độ sân khách của Real

Barcelona đang biến Camp Nou thành một "tử địa" đúng nghĩa. Đoàn quân của Hansi Flick sở hữu chuỗi 23 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại La Liga. Riêng ở mùa giải này, họ đã ghi tới 20 bàn thắng chỉ sau 5 trận thi đấu trên thánh địa của mình (xem ảnh dưới).

Ngược lại, Real Madrid đang gặp nhiều chật vật mỗi khi rời xa Bernabéu. Thầy trò Mourinho chỉ thắng 2 và thua 2 trong 4 trận sân khách tại La Liga mùa này — hai thất bại đều diễn ra trước các đội bóng top 5 mùa trước là Real Betis và Atletico Madrid. Dù vậy, hy vọng cho đội khách vẫn tồn tại khi Real Madrid đã giành chiến thắng 3 trong 6 lần làm khách gần nhất tại Camp Nou trong khuôn khổ giải quốc nội.

Bẫy việt vị dâng cao của Barca và hiểm họa Kylian Mbappe

Một trong những nét đặc trưng nhất của Barcelona dưới thời Hansi Flick là hàng phòng ngự dâng rất cao. Các đợt tấn công của Barça trung bình bắt đầu cách khung thành đội nhà 45,5 mét, cao nhất La Liga. Lối chơi liều lĩnh này giúp họ bắt việt vị đối thủ hiệu quả, nhưng cũng phơi bày không ít khoảng trống. Thất bại 2-4 gần đây trước PSG tại Champions League là bằng chứng rõ nhất khi hàng thủ Barca để đối phương tạo ra số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3.7.

Đây chính là cơ hội cho Kylian Mbappe, chân sút sở hữu duyên ghi bàn đáng sợ trước Barcelona. Tiền đạo người Pháp đã bỏ túi 12 bàn thắng sau 10 lần chạm trán đội bóng xứ Catalonia, đạt hiệu suất trung bình 75 phút/bàn ở các trận El Clasico. Dù Mbappé từng dính bẫy việt vị tới 8 lần trong một trận Clásico hai năm trước, khả năng bứt tốc của anh vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất để xé nát hàng thủ dâng cao của chủ nhà.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Barcelona

J Garcia; Cancelo, Cubarsi, Martin, Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha Real Madrid

Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe

Bài toán vắng Vinicius "quân bài tẩy" Yan Diomande

Real Madrid không có sự phục vụ của Vinicius do án treo giò 4 trận. Mất đi ngôi sao người Brazil - người thường xuyên quấy phá hành hành lang cánh trái nơi Real tập trung tới 45.3% lượng đợt tấn công - là một tổn thất không nhỏ (xem ảnh dưới).

Tuy nhiên, Mourinho đã tìm thấy sự thay thế chất lượng mang tên Yan Diomande. Tài năng trẻ 19 tuổi này vừa ghi bàn và kiến tạo trong cả hai trận thắng gần nhất trước Sevilla và RB Leipzig. Bên cạnh Diomande, Real Madrid vẫn còn sự hiện diện của Jude Bellingham, người đã in dấu giày vào 6 bàn thắng (4 bàn, 2 kiến tạo) sau 6 trận El Clasico, trong đó có 3 bàn thắng ấn định tỷ số.

Lịch sử vẫy gọi Barcelona

Barcelona đang trải qua khởi đầu bùng nổ khi toàn thắng cả 9 vòng đấu đầu tiên, ghi tới 39 bàn thắng, thành tích làm bàn tốt nhất của một đội bóng La Liga sau 9 vòng kể từ mùa giải 1940-1941. Nếu đánh bại Real Madrid, Barca sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử La Liga toàn thắng cả 10 trận mở màn mùa giải, đồng thời nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên thành 9 điểm.

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