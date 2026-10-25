Barcelona vạch ra kế hoạch ngăn chặn Kylian Mbappe

HLV Hansi Flick của Barcelona cho biết cách bố trí đội hình và khả năng di chuyển không bóng của các cầu thủ chính là chìa khóa để ngăn chặn tiền đạo Kylian Mbappe bên phía Real Madrid trong trận Siêu kinh điển (El Clasico) tại sân Spotify Camp Nou.

Kylian Mbappe sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự của Barcelona. Ảnh: THX

Barcelona đã thắng cả 9 trận tại La Liga mùa này. Nếu đánh bại Real Madrid vào cuối tuần này để nối dài chuỗi thắng lên con số 10, họ sẽ tạo ra cách biệt 9 điểm với đại kình địch. Một chiến thắng cũng sẽ giúp họ phá kỷ lục về khởi đầu mùa giải tốt nhất tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha - kỷ lục vốn được Real Madrid thiết lập ở mùa giải 1968-1969.

Tuy nhiên, thách thức dành cho Barcelona chính là Real Madrid - đội bóng đang sở hữu ngôi sao người Pháp Kylian Mbappe. Với 12 bàn thắng sau 12 lần ra sân mùa này, Mbappe hứa hẹn sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự của Barcelona.

“Đối với chúng tôi, điều quan trọng là cách bố trí đội hình, cả khi có bóng lẫn khi không có bóng”, HLV Flick chia sẻ khi được hỏi về kế hoạch hạn chế tầm ảnh hưởng ngôi sao người Pháp, “Khi không có bóng, các cầu thủ cần giữ cự ly hợp lý và duy trì đội hình chặt chẽ. Điều này đặc biệt quan trọng khi chúng tôi áp dụng lối chơi dâng cao. Nếu làm tốt những điều đó, hàng phòng ngự sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc ngăn chặn đối phương”.

Mặc dù hàng công của Barcelona đang thể hiện phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc ở mùa giải này - với 50 bàn thắng chỉ sau 12 trận trên mọi đấu trường - khả năng phòng ngự của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha đôi lúc vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi. Họ đã để thủng lưới 15 bàn, trong đó có 4 bàn trong trận thua đầu tiên ở mùa giải này trước Paris Saint-Germain tại Champions League hồi giữa tuần.

Ngoài ra, đội bóng cũng đang đối mặt với các vấn đề về chấn thương trước thềm trận El Clasico. Các hậu vệ Eric Garcia, Jules Kounde và Andreas Christensen đều sẽ vắng mặt, cùng với tiền vệ Dani Olmo. Nhiều khả năng HLV Flick sẽ tiếp tục sử dụng bộ tứ hậu vệ đã xuất phát trong trận gặp PSG, bao gồm: Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin và Joao Cancelo.

HLV Flick cũng tiết lộ Barcelona đã tập trung cải thiện khả năng phòng ngự trong các tình huống cố định, sau khi gặp khó khăn trước PSG hồi giữa tuần: “Chúng tôi biết rõ thế mạnh của Real Madrid trong các tình huống cố định. Chúng tôi đã phân tích kỹ, họ là một trong những đội giỏi nhất ở khía cạnh này. Tất nhiên, họ sở hữu những cầu thủ chất lượng và có nền tảng thể lực mạnh mẽ. Hôm nay, chúng tôi đã thảo luận và tập luyện về vấn đề này. Điều quan trọng là chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn nhiều so với những gì đã thể hiện tại Paris”.

Một chiến thắng cho Barcelona sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 9 điểm ngay từ giai đoạn đầu mùa giải này. Tuy nhiên, HLV Flick nhấn mạnh sự kình địch giữa 2 đội lớn đến mức trận đấu này mang ý nghĩa vượt xa hơn cả số điểm giành được. “El Clasico là một trận đấu khác biệt. Đây là trận đấu hay nhất. Cả thế giới đều dõi theo nó. Hàng triệu người, từ những nền văn hóa khác nhau và các thế hệ khác nhau, đều được kết nối thông qua trận đấu này.

Thật khó tin. Dù chỉ là 3 điểm, nhưng ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Thật tuyệt vời khi được là một phần của sự kiện này. Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi đặt niềm tin vào đội bóng của mình. Tôi có cảm giác rất tốt”.

LINH SƠN