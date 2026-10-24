Jurgen Klopp tiết lộ lý do ủng hộ Barcelona thắng El Clasico

Barcelona sẽ đối đầu Real Madrid tại sân Spotify Camp Nou. Ảnh: THX

Nếu như trước đây, quan điểm của Jurgen Klopp chịu ảnh hưởng từ lối chơi phòng ngự thiên về thể lực của Real Madrid dưới thời Jose Mourinho, thì lần này, nhận định của ông trước trận đấu cuối tuần dựa trên phong độ thực tế của cả 2 đội. “Hiện tại, tôi ủng hộ đội bóng nào chơi tốt hơn. Và xét theo tình hình thực tế, đội bóng đó có lẽ là Barcelona”, vị HLV người Đức giải thích với DAZN News.

Đánh giá của ông phản ánh khởi đầu ấn tượng của Barcelona tại La Liga mùa giải 2026-2027. Đoàn quân của HLV Hansi Flick, cũng là một nhà cầm quân người Đức, đã toàn thắng cả 9 vòng đấu đầu tiên, ghi được 39 bàn thắng và tạo ra cách biệt 6 điểm so với Real Madrid. Hiệu suất tấn công đó đã làm nổi bật tính hiệu quả trong cách tiếp cận của cựu HLV Bayern Munich và đội tuyển Đức - Barcelona kết hợp lối chơi gây áp lực không ngừng nghỉ, các tình huống chuyển trạng thái nhanh cùng sự di chuyển linh hoạt ở khu vực 1/3 cuối sân.

Nếu thắng trận cầu kinh điển nổi tiếng nhất của bóng đá Tây Ban Nha, Barcelona sẽ nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm so với đối thủ truyền kiếp trên bảng xếp hạng La Liga. Cuộc đối đầu này được kỳ vọng sẽ thu hút hàng triệu khán giả trên khắp thế giới, những người đang mong chờ một trận cầu bùng nổ bàn thắng tại thủ phủ xứ Catalunya. Jurgen Klopp cũng sẽ là một trong số những người theo dõi trận đấu từ xa.

Trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình - từ khi còn dẫn dắt Borussia Dortmund cho đến Liverpool - Klopp vẫn luôn theo dõi các trận El Clasico và coi đây là một trong những cặp đấu kịch tính nhất của bóng đá thế giới. “Tất nhiên là tôi sẽ xem trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid. Tôi đã theo dõi cặp đấu này ở mọi giai đoạn trong cuộc đời mình”, ông chia sẻ.

Tuy nhiên, chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải của Barcelona đã chấm dứt vào đầu tuần này, khi nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha để thua 2-4 đầy đáng tiếc trong những phút cuối trên sân Paris Saint-Germain tại Champions League. Trận thua này cũng đã bộc lộ một số điểm yếu nơi hàng phòng ngự, đặc biệt là khi các đối thủ khai thác được khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của Barcelona.

Trong khi đó, Real Madrid bước vào trận đấu sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước RB Leipzig tại Champions League, dù phong độ của họ tại giải quốc nội lại thiếu ổn định hơn nhiều. HLV Mourinho đang đối mặt với thách thức trong việc kết hợp các ngôi sao tấn công, đồng thời cố gắng xây dựng một đội hình xuất phát ổn định. Kylian Mbappe vẫn là nhân tố trọng tâm trong tham vọng tấn công của Real Madrid, nhưng vị HLV người Bồ Đào Nha cũng phải giải quyết vấn đề thiếu vắng Vinicius Junior do án treo giò.

LINH SƠN