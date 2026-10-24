El Clasico có còn là trận đấu lớn nhất thế giới?

Từng là tâm điểm của hành tinh bóng đá trong kỷ nguyên Messi và Ronaldo, siêu kinh điển giữa Barcelona - Real Madrid giờ đây đứng trước những hoài nghi về vị thế số một thế giới.

Sự thống trị của Premier League có đang làm lu mờ El Clasico?

Trong suốt một thập kỷ, các trận El Clasico không chỉ là cuộc đọ sức lớn nhất mà còn định hình toàn bộ dòng chảy của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, sự vươn lên mạnh mẽ của Premier League đã làm thay đổi thói quen theo dõi của khán giả.

Trận đại chiến cạnh tranh ngôi vô địch giữa Man City và Arsenal vào tháng 4 đã thiết lập kỷ lục mới về lượng người xem Premier League trên truyền hình Mỹ, gần như gấp đôi kỷ lục lượt xem cao nhất của một trận El Clasico được ghi nhận vào tháng 10-2025.

Sự áp đảo này đến từ cách đóng gói sản phẩm truyền thông chuyên nghiệp và hợp tác lâu dài với các đài truyền hình lớn như Sky Sports hay NBC, giúp hình ảnh giải đấu trở nên bắt mắt, sống động hơn. Bên cạnh đó, ưu thế ngôn ngữ tiếng Anh cũng giúp Premier League chiếm nhiều cảm tình của người hâm mộ toàn cầu.

Dù Ban tổ chức La Liga đã nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng bằng cách lập văn phòng tại New York, lên kế hoạch tổ chức trận đấu tại Miami hay xếp lịch El Clasico vào giờ vàng tại châu Á, họ vẫn gặp nhiều thách thức trước sức hút quá lớn của giải đấu xứ sương mù.

Barcelona và Real Madrid có còn là những đội bóng mạnh nhất châu Âu?

Ở thời kỳ đỉnh cao, El Clasico là nơi quy tụ những gì tinh túy nhất của bóng đá thế giới. Hiện tại, vị thế chuyên môn của cả hai gã khổng lồ Tây Ban Nha không còn giữ được sự thống trị tuyệt đối. Barcelona dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick sở hữu lối chơi tấn công đầy cống hiến, nhưng sự mạo hiểm từ hàng phòng ngự dâng cao vẫn khiến họ gặp nhiều trục trặc tại Champions League, đấu trường mà đội chủ sân Camp Nou đã không thể vô địch trong suốt một thập kỷ qua.

Về phía Real Madrid, dù từng đăng quang châu Âu lần thứ 14 vào năm 2024, họ lại tỏ ra chậm chân so với sự phát triển của bóng đá hiện đại. Quyết định bổ nhiệm HLV Mourinho vào mùa hè vừa qua không giúp đội bóng lột xác mà càng làm nổi bật sự đình trệ, nhất là sau khi những ý tưởng đổi mới của Xabi Alonso bị bác bỏ. Vào thời điểm hiện tại, chính PSG mới là tập thể đang thiết lập tiêu chuẩn hàng đầu châu Âu.

Yamal đang tỏa sáng trong màu áo Barca. Ảnh THX

Yamal - Mbappé: Mối kình địch mới nối gót Messi - Ronaldo?

Dù vị thế có phần suy giảm, El Clasico cuối tuần này vẫn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng: một chiến thắng cho Barcelona sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách lên 9 điểm, trong khi một trận thắng cho Real Madrid có thể tạo ra cú hích lớn cho phần còn lại của mùa giải. Điểm tựa lớn nhất để kéo khán giả trở lại El Clasico chính là màn đọ sức giữa hai ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay: Lamine Yamal và Kylian Mbappe.

Từ đầu mùa giải, Yamal đã ghi dấu ấn trực tiếp vào 20 bàn thắng sau 12 trận cho Barcelona, trong khi Mbappe cũng sở hữu 15 lần đóng góp bàn thắng sau 12 trận cho Real Madrid. Trong bối cảnh Vinicius bị treo giò còn Raphinha vừa trở lại sau chấn thương, mọi ánh hào quang sẽ đổ dồn vào siêu sao.

Dù còn một chặng đường rất dài để đuổi kịp kỷ lục 26 bàn thắng ở các trận El Clasico của Messi hay 18 bàn của Ronaldo, cuộc đọ sức cá nhân giữa Yamal và Mbappe được kỳ vọng sẽ tạo nên một chương mới. Khi sự nghiệp của hai ngôi sao này bắt đầu đan xen và gắn liền với nhau như một cặp đối thủ định mệnh, El Clasico hoàn toàn có thể đòi lại vị thế là trận đấu đáng xem nhất hành tinh.

LONG KHANG