Hansi Flick thừa nhận Barcelona mệt mỏi trước PSG

HLV Hansi Flick cho biết các cầu thủ Barcelona trong tình trạng mệt mỏi đã mắc quá nhiều sai lầm, khiến chuỗi khởi đầu mùa giải hoàn hảo của họ khép lại bằng thất bại 2-4 trước PSG tại Champions League.

Lamine Yamal (trái) dù xuất sắc nhưng Barcelona vẫn gục ngã phút cuối. Ảnh: THX

Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha và Fabian Ruiz lần lượt ghi bàn, giúp PSG giành chiến thắng trong một trận cầu đầy kịch tính tại sân Parc des Princes, qua đó duy trì thành tích toàn thắng cả 3 trận tại đấu trường châu Âu mùa này.

Xavi Espart và Lamine Yamal đã 2 lần giúp Barcelona san bằng tỷ số, nhưng nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha lại để thủng lưới 2 bàn ở giai đoạn cuối trận, đặt dấu chấm hết cho chuỗi 11 trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa giải.

“Tôi nghĩ đây là một trận đấu tuyệt vời từ cả 2 đội”, HLV Flick chia sẻ trong buổi họp báo sau trận. “Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt là trong khâu kiểm soát bóng, với những tình huống để mất bóng đáng tiếc. Chúng tôi cần phân tích kỹ điều này. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng những sai lầm xảy ra là do các cầu thủ không có được thể trạng tốt nhất. Những gì họ đã trải qua trong vài tuần gần đây thật đáng kinh ngạc. Tôi đánh giá cao thái độ thi đấu của họ. Rất nhiều khía cạnh đã được thể hiện xuất sắc”.

Trận đấu này được kỳ vọng là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện tại: PSG - đội đang giữ ngôi vương châu Âu 2 năm liên tiếp - chạm trán một Barcelona đã ghi tới 48 bàn thắng trong chuỗi 11 trận thắng từ đầu mùa; khởi đầu ấn tượng nhất mà một CLB Tây Ban Nha từng đạt được, và là thành tích khởi đầu tốt thứ 2 trong lịch sử các đội bóng thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

HLV Flick cũng chỉ ra thêm nguyên nhân, trong đó chuyến bay trở về từ Seville - sau chiến thắng trước Real Betis vào cuối tuần trước - bị hủy do ảnh hưởng của bão tại Tây Ban Nha đã tác động đến quá trình chuẩn bị cho trận đấu.

“Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau trận thắng Betis, nên quá trình hồi phục của đội đã không được như ý muốn”, Flick nói thêm. “Đây không phải là lời bào chữa, tôi chỉ muốn các bạn hiểu lý do tại sao có thể chúng tôi chưa đạt phong độ cao nhất của mình”.

Flick cũng xác nhận rằng quyết định bất ngờ để tiền vệ Rodri ngồi dự bị là nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Real Madrid tại La Liga vào Chủ nhật tới. Một chiến thắng trong trận El Clasico tại Spotify Camp Nou sẽ giúp Barcelona nới rộng khoảng cách với đội bóng của Jose Mourinho lên 9 điểm, đồng thời nâng chuỗi thắng tại giải quốc nội lên con số 10.

“Đúng vậy”, Flick trả lời khi được hỏi liệu việc để Rodri - người vào sân trong 30 phút cuối - ngồi dự bị có phải là để dành sức cho trận gặp Madrid hay không. “Cậu ấy đã chơi rất nhiều thời gian gần đây. Tôi đã trao đổi với cậu ấy về quyết định này và để Marc Bernal xuất phát. Với tôi, đó là một phương án hợp lý. Hy vọng Rodri sẽ có thể trạng tốt nhất vào Chủ nhật”.

Tuy nhiên, tiền vệ Dani Olmo có nguy cơ bỏ lỡ trận El Clasico sau khi phải rời sân ngay trong hiệp một, và sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế khi trở về Barcelona.

LINH SƠN