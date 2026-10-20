Bóng đá quốc tế

Como và “giấc mơ thành hiện thực” khi đón tiếp Man United

SGGPO

HLV Cesc Fabregas của Como đang rất hào hứng trước cơ hội “biến giấc mơ thành hiện thực” khi được tiếp đón Man United trong trận đấu vòng bảng Champions League vào ngày 21-10.

HLV Cesc Fabregas (trái) của Como. Ảnh: THX
HLV Cesc Fabregas (trái) của Como. Ảnh: THX

Cesc Fabregas sau khi dẫn dắt Como giành chiến thắng 3-1 trước Fiorentina, kết quả giúp đội duy trì vị trí thứ 5 tại Serie A, đã chia sẻ về cuộc gặp sắp tới với đội bóng 20 lần vô địch Anh và 3 lần vô địch châu Âu: “Họ là một đội bóng tuyệt vời. Chỉ mới 3 năm trước, khi còn ở Serie B, việc Man United đến thi đấu tại sân Sinigaglia là điều không tưởng; vậy mà vào ngày 21-10 tới, điều đó sẽ thực sự diễn ra. Đối với chúng tôi, đây là một giấc mơ trở thành hiện thực - chúng tôi sẽ nắm bắt cơ hội của mình”.

Trong suốt 119 năm lịch sử, Como chưa từng góp mặt tại các giải đấu châu Âu. Đội bóng đến từ vùng Lombardy - từng 2 lần rơi vào tình trạng phá sản trong 2 thập kỷ qua - còn đang chơi tại Serie D vào năm 2019. Họ đã trở lại giải đấu cao nhất Italy vào tháng 5-2024, sau khi giành quyền thăng hạng lần thứ 3 trong vòng 6 mùa giải.

“Chuẩn bị cho trận đấu tuyệt vời như thế này thật sự rất phấn khích, nhưng chúng tôi không bao giờ được quên rằng Serie A mới là ưu tiên quan trọng nhất”, Fabregas nói. “Mỗi ngày đều là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của chúng tôi. Đây là một CLB mới - không phải xét về bề dày lịch sử, mà vì chúng tôi đã bắt đầu lại từ con số không cách đây 3 năm. Do đó, chúng tôi phải hết sức cẩn trọng trong việc xử lý nhiều tình huống khác nhau”.

Đội bóng nhỏ bé của Italy đã gây sốc khi giành chiến thắng 4-1 trước RB Leipzig trên sân nhà trong trận mở màn Champions League, nhưng sau đó để thua 2-3 trên sân của Feyenoord vào tuần trước.

HLV Fabregas gần đây thừa nhận rằng mùa giải đầu tiên của CLB tại Champions League sẽ là một trải nghiệm học hỏi cho tất cả: “Chúng tôi đã đặt chân đến Champions League sớm hơn dự kiến ​​5 năm. Nó là một món quà phi thường đến sau một mùa giải tuyệt vời vào năm ngoái”.

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LINH SƠN

Từ khóa

Como Man United Cesc Fabregas Champions League

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